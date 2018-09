A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Sep 14, 2018 at 12:40pm PDT

En el post, la cantante escribe: "Me encantaste desde el día que te conocí, cuando tenía 19 años, y siempre me encantarás. No me puedo creer que ya no estés aquí. No me puedo hacer a la idea de ello. Ya habíamos hablado de esto. Muchas veces".

"Estoy desesperada, estoy tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi amigo más querido. Durante tanto tiempo. Por encima de todas las cosas. Siento mucho no haber podido arreglar o eliminar tu dolor. De verdad que quería", se sincera Ariana Grande. "El alma más buena y más dulce con unos demonios que nunca se mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa".

La pareja empezó a salir en agosto de 2016, poco después de que ella colaborara con el rapero para su canción My Favorite Part.