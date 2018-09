El ataque de Carlos Lozano a Sandra Barneda tras una trifulca con Nagore Robles

El encuentro entre Miriam Saavedra y Mónica Hoyos en la casa de Gran Hermano VIP (Telecinco) provocó este domingo un gran revuelo en el plató del debate, donde estaba Carlos Lozano, expareja de las dos concursantes.

El trío lleva varios meses contando por los platós de televisión sus desavenencias y ahora el reality de Telecinco ha metido a las dos mujeres en la casa para que convivan mientras que Lozano es tertuliano del programa.

Con la entrada de Miriam Saavedra en la casa —tres días después que el resto de los concursantes—, llegó la primera trifulca en el plató. Carlos Lozano se enzarzó con Nagore Robles porque esta le acusó de haber alimentado la guerra entre ellas mientras él se beneficiaba económicamente.

Estas acusaciones enfadaron mucho a Lozano que perdió los papeles y se puso a gritar a Robles diciendo que no se había enterado de nada.

Mientras ellos dos discutían, Barneda intentaba aplacar los ánimos, primero pidiendo a Lozano que no elevase el tono y después reclamando a todos silencio para conectar con la casa.

"Por favor, Carlos, estoy tratando de decir que me tengo que ir a la casa", decía Barneda por lo bajo, intentando mediar.

Gran Hermano VIP

Pero Lozano no paraba de hablar y Robles tampoco dejó de azuzar hasta que se puso de pie y gritó: "Aquí algunos pillamos por trabajo y tú pillas por tu historia. Así que no me vengas con tonterías. ¡No me jodas!".

Lozano se encendió más hasta que Barneda se dirigió directamente a él y le pidió que parase y que se pusiese en su lugar: "¿Verdad que eres un presentador? Pues controlémonos".

"Pues tú controla a tus colaboradores", le espetó con algo de desprecio. "Controlemos todos, Sandra, todos. Yo ya estoy controlado, mira me callo".

Carlos das asco intentado dejar mal a Sandra por que Nagore te a dejado mal que penita das, Belen Esteban eres la mejor #GHVIPDBT1 pic.twitter.com/RKpBJVVmpR — Sangore (@Sangore2) 16 de septiembre de 2018

Barneda interpretó el ataque de Lozano como algo personal, debido a la relación sentimental que la presentadora mantiene con la colaboradora y le lanzó un dardo envenenado: "Pensaba que eras más profesional de lo que eres, Carlos".

La presentadora intentó continuar con el programa pero le dirigió unas últimas palabras de advertencia: "Si te metes, Carlos, como dices tú, métete hasta el final. Y no juegues sucio, ¿eh? No juegues sucio".

Gran Hermano VIP

En ese momento intervino Belén Esteban en defensa de Barneda: "Igual que tú eres presentador, esta señora también es presentadora y todos los que estamos aquí le tenemos que tener un respeto y tú no se lo has tenido".

"¿Sabes el respeto que yo veo aquí? Que yo me callo cuando me lo dicen y los demás hablan cuando quieren", zanjó Lozano.