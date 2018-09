"Cállales la boca y publica la tesis porque no tienes nada que ocultar". El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha desvelado al periodista Xabier Fortes, en Los Desayunos de TVE, el consejo que le dio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando la sombra de la duda recayó sobre su tesis.

De este modo, Iglesias ha mostrado su indignación —y su preocupación— por algo que, a su juicio, está sucediendo en España: "Hay informaciones que son falsas y que haya medios de comunicación que digan que Sánchez plagió es mentira", ha afirmado el líder de la formación morada, en clara alusión a informaciones como las del diario ABC, que acusan al presidente, precisamente, de plagiar.

"Es gravísimo que no rectifiquen y encima sigan diciendo que van a mentir", ha sentenciado Iglesias, antes de matizar que el hecho de que la tesis de Sánchez "sea mejor o peor o que el nivel de la tesis sea peor o mejor demuestra que la universidad pública y privada no están equiparadas".

En la misma línea han ido las críticas de Iglesias hacia el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que fue quien levantó la liebre de las dudas sobre el trabajo académico de Sánchez en sede parlamentaria: "Es muy grave que se mienta y que uno no se disculpe y no se rectifique", ha argumentado Iglesias, antes de acusar a Rivera "decir que era doctorando y no lo era", y de decir que "tiene un máster en EE UU y luego no lo tiene".

En cualquier caso, Iglesias ha querido desviar el foco de la polémica hacia el máster del líder del PP, Pablo Casado, quien no ha enseñado aún su trabajo fin de máster de la Universidad Rey Juan Carlos: "Yo estoy de acuerdo en que los trabajos de los cargos públicos sean públicos. Si eres presidente el Gobierno o el número dos del PP, cuya tesis no es pública, no está mal que se publiquen", ha concluido.

Agotar la legislatura

Iglesias se ha mostrado favorable a que se agote la actual legislatura si hay un acuerdo de su partido con el Gobierno para sacar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019. Al tiempo, Iglesias ha criticado "las rectificaciones" que ha realizado el Gobierno en las últimas semanas, lo que, en su opinión, son "un lastre que arrastra el PSOE durante su historia".

"Nos parece sensato agotar la legislatura si existe un acuerdo de Presupuestos. Soy consciente de que negociar solo con nosotros no basta, sino que vamos a tener que negociar con el resto de formaciones políticas", ha subrayado el secretario general de Podemos.

Con todo, Iglesias ha asegurado que el posible adelanto electoral "nunca puede suponer un problema para los ciudadanos" y ha incidido en que, cuando se produjo la moción de censura que aupó a La Moncloa a Sánchez, su formación defendía que, en el caso de no triunfar, ellos presentarían una moción instrumental que provocaría los comicios.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard