Juanra Bonet deja sin palabras a 'Los Lobos' tras lo que hizo al final de 'Boom'

Los Lobos siguen triunfando en Boom. Da igual cuando leas esto. Los cuatro integrantes del concurso de Antena 3 siguen acumulando dinero un día más y optan a un bote de más de tres millones de euros. Ahí es nada.

En el programa del lunes, Valentín, Manu, Erundino y José —Los Lobos— volvieron a arrasar a sus rivales, cuatro jóvenes ataviados con trajes y en ropa interior que poco pudieron hacer ante la sabiduría de estos concursantes que llevan más de 300 programas y han ganado más de 1,5 millones de euros.

Los Lobos han vuelto a pasar a la ronda final, todos menos Erundino, eliminado en la primera ronda y sus tres compañeros se quedaron a cuatro bombas del bote.

La sorpresa vino al final, a la hora de conocer las respuestas correctas, cuando Juanra Bonet, presentador del concurso, acertó una pregunta que Los Lobos no sabían.

"¿Entre qué monstruos marinos pasó Ulises en la Odisea?", preguntaron.

"Esta me la sé", afirmó Bonet, que respondió: "Escila y Caribdis". ¿Y por qué lo sabía? Pues por una canción de The Police llamada Wrapped Around Your Finger, del álbum Synchronicity de (1983).

Este gif de la cuenta oficial del programa antes del comienzo del concurso parecía una predicción.

Ahora ya nunca podréis fallar esta pregunta.