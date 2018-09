TENDENCIAS

¡Por fin! Ya puedes ver el tráiler de 'El regreso de Mary Poppins'

Prepárate para un ataque de nostalgia. Mary Poppins vuelve, lo hará esta Navidad (21 de diciembre) y Disney ya ha compartido (¡por fin!) el tráiler de la película. Emily Blunt se mete en la piel de la niñera que hizo famosa Julie Andrews y recupera su particular sentido del humor. Mucha ironía y una buena dosis de magia se incluyen en esta película dirigida por Rob Marshall ('Chicago') y en la que no falta Dick Van Dyke. Aviso importante: no esperes escuchar la música de 1964, 'El regreso de Mary Poppins' tiene una nueva banda sonora.