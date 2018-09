"Uno se siente víctima". El presidente del PP, Pablo Casado, ha mostrado su indignación este martes —en los micrófonos de la COPE, con el periodista Carlos Herrera— ante las informaciones que hablan de irregularidades tanto en su carrera de Derecho como en su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

Este martes, sin ir más lejos, ElDiario habla de que "la inspección de la Complutense encontró un cambio de notas en el expediente de Pablo Casado con una firma dudosa".

Casado, "harto de que lleven cinco meses atizando" su currículum, asegura que no paran de remover ese tema "porque no han encontrado otra cosa": "Tengo el currículum que tengo, que no sé si será muy bueno o muy malo, pero no da para tanto", ha argumentado, antes de aseverar que hablan de esto "porque no han encontrado otra cosa".

En este punto, el presidente del PP ha instado a los medios a cambiar sus baremos con los políticos y a plantearse si hay que juzgar a los políticos "por un semáforo en rojo o porque quieren abrir en canal la Constitución": "Soy presidente del PP para mejorar este país y no para debatir sobre mi currículum con personas que no sé si podrían explicar el suyo propio tan bien como he hecho yo", ha sentenciado.

