El polígrafo 'aznarista'

Cuatro horas y cuarto de comparecencia. José María Aznar ha vuelto este martes al Congreso de los Diputados para dar sus explicaciones en la comisión que investiga la financiación irregular del PP. Marcha de la buena.

Una sesión cargada de tensión y de acusaciones entre Aznar y los grupos del PSOE, Unidos Podemos y ERC, principalmente. Una mañana llena de reproches, pero también de medias verdades y mentiras. Un ejercicio del expresidente del Gobierno para desligarse del mar de corruptelas del Partido Popular y minimizando la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la primera pieza de Gürtel, que acabó condenando al partido y provocando la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Y el señor Aznar no ha contado toda la verdad precisamente en estas afirmaciones:

"No existe ninguna caja B en el PP"

La sentencia de la Audiencia Nacional hecha pública en mayo sobre la primera etapa de Gürtel señalaba que cantidades de la trama Gürtel sirvieron "directamente para pagar gastos electorales o similares del PP" o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada caja B. Y señalaba que consistía en una "estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas cantidades se anotaban informalmente en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondiente al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido, o en otros casos cantidades entregadas a miembros relevantes del partido".

El fallo señalaba la existencia como mínimo desde el año 1989. José María Aznar ascendió al liderazgo en 1990 y lo dejó en 2004 en manos de Mariano Rajoy. De hecho, el fallo de la Audiencia Nacional se refiere e la primera etapa de Gürtel (1999-2005), que coincide en casi su totalidad con el mandato del expresidente en Génova.

GTRESONLINE

"El PP no es un partido corrupto"

En la sentencia también consideraba el tribunal acreditado que durante estos años entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió en los territorios afectados una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes y eventos.

Pero se forjó "en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas".

Detallaba cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas, con el apoyo de los cargos públicos condenados, gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública. Inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público, "o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares".

EFE

"La sentencia habla de participación a título lucrativo en dos operaciones muy concretas en la provincia de Madrid"

La Audiencia Nacional condenó como partícipe a título lucrativo al PP como partido, no a los grupos municipales de Pozuelo y Majadahonda.

El tribunal explicaba en el fallo que es el PP nacional y no su grupo municipal el que debía responder: "Por tanto, persona, en este caso jurídica, conocedor del destino de los fondos recibidos y beneficiada de la actividad ilícita desarrollada por Francisco Correa fue el Partido Popular no el grupo municipal, grupo municipal que según declaró ante el Tribunal el testigo Pío García Escudero en campaña electoral está vacío de contenido dado que hay una serie de candidatos que aspiran a ser alcaldes y concejales". El fallo decía que el PP es quien ostenta un único NIF en el tráfico jurídico y quien resultaba obligado al resarcimiento del daño.

EFE

"El PSOE es el único partido condenado por sentencia firme por financiación ilegal"

Por el conocido caso Filesa fueron condenados en los años noventa cargos socialistas, pero no el partido porque el delito de financiación ilegal de las formaciones no estaba tipificado. La condena al PP como partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel en mayo, en cambio, lo convirtió en la tercera formación condenada en España como responsable de los actos de corrupción cometidos por algunos de sus miembros, después de Unió Democrática de Catalunya (UDC), por el caso Pallerols, y de CDC por el caso Palau.

Solo en esas dos ocasiones previas los jueces han condenado a un partido político como persona jurídica de acuerdo al artículo 122 del Código Penal: "El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación".

"Yo no conocía al señor Correa ni contraté al señor Correa"

Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, fue condenado por la Audiencia Nacional por el caso Gürtel a 51 años y 11 meses de cárcel. A pesar de decir Aznar que no lo conoce, el empresario acudió a la boda de su hija en El Escorial en septiembre de 2002.

Durante el juicio del caso Gürtel, Correa confesó que contaba con una "tarjeta especial como la que usan los miembros de la Ejecutiva" para entrar directamente en la sede del PP en la calle Génova por el garaje sin tener que pasar por el escáner.

"Yo no pasaba por el escáner, tenía tarjeta especial y entraba directamente al parking", afirmaba Correa en relación a la época en la que lideraba el PP Aznar.

Estos hechos los circunscribió ya Correa a la época del expresidente y precisó que trabajó para él "continuamente", aunque dejó claro que no eran amigos personales.

"Con Aznar no tengo ninguna relación, he trabajado con él muchos años. Le miraba, él me miraba, pero no he sido amigo de él nunca", relató Correa para después añadir: "Trabajaba para él continuamente, me miraba, me sonreía, con quien sí llegué a tener una buena relación fue con su yerno Alejandro".

YOUTUBE

"España no participó en la guerra de Irak"

El expresidente del Gobierno ha vuelto a negar que los soldados españoles enviados a Irak participaran en la guerra y ha afirmado que estaban bajo el mandato de la ONU. El Gobierno de Estados Unidos aseguró tras los atentados del 11-S que Irak tenía armas de destrucción masiva. En marzo se reunieron George W. Bush (Estados Unidos), José María Aznar, Tony Blair (Reino Unido) y José Manuel Durao Barroso (Portugal) en las Azores y dieron un ultimátum a Sadam Husein. Los primeros soldados españoles llegaron el 30 de julio de ese año, hubo once bajas. José Luis Rodríguez Zapatero retiró las tropas tras su victoria electoral en 2004.

REUTERS