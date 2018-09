Un vídeo publicado en Twitter el 11 de septiembre se ha extendido por esa red social con fuerza hasta acumular más de 86.000 retuits y 130.000 'me gusta'. El problema es que las imágenes son alarmistas y están preocupando a muchos.

El documento se titula 'Fake foods' (comida 'fake') y, sin decir nada, muestra experimentos que dan a entender que alimentos como las magdalenas, la mayonesa o la miel y algunos refrescos contienen elementos extraños que nos comemos.

Sin embargo, una bioquímica llamada en Twitter Oro Rosa ha publicado un hilo en el que desmonta una a una las tesis que aparecen en el vídeo. "Este vídeo es lo más ridículo que he visto sobre que "nos envenenan con la comida" desde el vídeo del hombre ese quemando Doritos y diciendo que, como salen ardiendo, deben de llevar petróleo", asegura.

Por ejemplo, sobre el refresco de naranja afirma que lleva colorante naranja E160a, beta carotenos que encontramos en frutas y verduras. "O sea que es perfectamente natural, ya que os ponéis así. Que una fibra como el papel absorba colorantes es, de hecho, lo esperable, sean naturales o sintéticos", subraya.

En cuanto a lo que se ve en la magdalena, la bioquímica cree que es, muy probablemente, gluten, "puesto que es precisamente el conjunto de proteínas que le dan elasticidad a las cosas hechas con harina (pan, bollería, masa de pizza...y sí, también magdalenas)".

"El de la mayonesa directamente no lo entiendo y no le veo el sentido. Que algo lleve o no lleve almidón no lo hace "beneficioso" ni "perjudicial", igual que algo que lleve o no lleve glucógeno o, no sé, fructosa. Es simplemente un tipo de carbohidrato más", continúa.

En cuanto a la miel, la usuaria asevera que "NO tiene "memoria genética"".

Y, por último, recuerda que "que la margarina no se disuelve no es ningún misterio ni secreto que tengas que demostrar con agua caliente".

