Troleo en 'First Dates': junta a un independentista con una "española como las de antes, católica y del PP"

First Dates, el programa de citas más famoso de la televisión, se ha lucido este martes al invitar a cenar juntos a un independentista catalán con una católica del PP.

"Soy una española como las de antes, soy católica y estoy afiliada al PP", manifestaba Mila, una madrileña de 52 años. Seguía dando pistas de cómo era al añadir que buscaba "un hombre que se vista por los pies".

A Mila le ha faltado enseñar una foto en el Valle de los Caídos — Jm García (@Ultimohumano) 18 de septiembre de 2018

#FirstDates724 Mila, una española como las de antes, católica y afiliada al PP y le pone Pablo Casado.... vamos, una fachilla del Opus Dei.



Ya verás cuando se entere q su cita es catalán. — Dr. Cal Lightman (@DrCalLightman1) 18 de septiembre de 2018

Va a parecer que soy visionario y tal, pero creo que la cita entre Joan y Mila no va a ir bien ..no veo que vaya a surgir el amor



Quizá un polvo de esos con rabia, ganas, lazos amarillos, esteladas y gaviotas a lo mejor si... #FirstDates724 — First Dates Translator (@DatesTranslator) 18 de septiembre de 2018

"Yo busco un hombre como Pablo Casado", remataba. Después ha insistido en que, "aunque la cosa está muy mal, yo soy del PP. Soy socia".

La belieber de Pablo Casado viene buscando un pequeño Nicolás y lo sabes #FirstDates724 pic.twitter.com/7Nj5v1fywW — cuxifrito (@cuxifrito) 18 de septiembre de 2018

#FirstDates724 Mila es "socia" del PP. Nada de afiliada, sino socia. Como si lo fuera del Real Madrid y eso. — Kekefer (@Kekefersu) 18 de septiembre de 2018

Jajajajajajaja "socia", dice que es "socia" del PP, como si fuera del videoclub!!!! 😂😂😂😂 Qué nivelón! #FirstDates724 — javi montalvo (@javi_montalvo_) 18 de septiembre de 2018

#FirstDates724 "Aunque las cosas están muy mal yo soy del PP" traducción: A mi me da igual que nos roben, a mi me han enseñado a votar al PP. — ACinderellaStory (@WhereIsJessH) 18 de septiembre de 2018

El acompañante que le ha llevado el programa era Joan, un catalán de la misma edad que dice que se identifica con James Bond. "Eso dirá él, yo le veo más parecido a Mortadelo", ha soltado la simpática señora, que también ha dejado claro que no le gustaban calvos.

La pepera Mila tiene un máster en simpatía en la Juan Carlos I #firstdates724 — césar casmo (@marcostwe) 18 de septiembre de 2018

#FirstDates724 Joan y Mila...Qué cabrones sois los del casting....catalán indepe con madrileña del PP....No va a haber segunda cita....Ni 155 más...😏 — Fernando Abrantes (@fer2365) 18 de septiembre de 2018

#FirstDates724 Mila afiliada al PP y Joan independentista. Quien empareje en el programa es un poquito cabroncete pq yo me pregunto: en qué momento exacto pensaste q esta cita tendría futuro? Después del quinto porro de marihuana o tras el octavo chupito de jagermeister? — Dr. Cal Lightman (@DrCalLightman1) 18 de septiembre de 2018

#FirstDates724 Mila, qué has sentido al saber q Joan es catalán?



Se me ha puesto un NO-DO en la garganta. — Dr. Cal Lightman (@DrCalLightman1) 18 de septiembre de 2018

La velada ha sido un desastre desde el principio: a ella no le gusta el espía británico y cree que una pareja de un catalán y una madrileña es algo "un poco raro". "Y encima independentista. Pues yo no podría estar con él porque las ideas mías no son las mismas que las de él", afirma.

Dice Mila que es un poco raro un catalán con una madrileña, como si fuera a tener una relación con un alienígena. Creo que ella piensa que las peras con las peras y las manzanas con las manzanas #FirstDates724 — Mariajo (@Ajoinfa) 18 de septiembre de 2018

"Es un poco raro eso de un catalán con una madrileña" Claro mujer, como un mandril con una orca. #aydios #loquehayqueoir #firstdates724 — Borja (@bibarra73) 18 de septiembre de 2018

Mila dice que no estaría con alguien que no pensara como ella.

Pues lo siento Mila, pero Eduardo Inda y Maruhenda ya están pedidos.#firstdates724 — TJ (@TTJA1972) 18 de septiembre de 2018

Joan se ha destacado por lo contrario; aunque ha sido el primero en sacar el tema, ha asegurado que no le importan las ideas políticas y que él es "independentista moderado".

"A mí lo que me importa es lo que lleva dentro", ha dejado claro. "Pero rápidamente he buscado ajos, el crucifijo, el agua bendita, por si acaso me metía el 155", ha añadido.

Y cuando ella lo ha rechazado, ha apuntado con humor: "A mí el PP me gustaba hasta el 154 pero en el momento en que sonó el 155... Para gustos los colores". Las redes están de acuerdo con él.

#firstdates724 si joan no és indepe...viendo este ejemplar de española rancia..pide la indepencia ya...!!! — Maria rosa Vallcorba (@mariarvallcorba) 18 de septiembre de 2018

Conforme va pasando Mila nacen independentistas #FirstDates724 — Sr Mateu 🎗 (@mateu_sr) 18 de septiembre de 2018