El 'cara a cara' entre Rufián y Arcadi Espada tras su "¿cómo prefieres comérmela?"

El periodista de El Mundo Arcadi Espada y el diputado de ERC Gabrial Rufián han protagonizado este miércoles un tenso 'cara a cara' después de que el escritor publicase un polémico artículo en el que hablaba de la comparecencia de José María Aznar en el Congreso.

En concreto, Espada calificaba a Rufián de "gamberrete" e iba un poco más allá: "En estas circunstancias parlamentarias Iglesias se beneficia de actuar después de que lo haga el gamberrete Rufián. Las mentiras son las mismas, pero a Iglesias no le cuesta demasiado aparecer en escena como el ponderado jefe de la banda. Aznar se equivocó con Rufián. A Rufián hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole: 'La polla, mariconazo, cómo prefieres comérmela: de un golpe o por tiempos?', mientras uno va sonriéndose delicadamente en su cara".

Aunque Rufián ya respondió en Twitter con un escueto "de un golpe, Arcadi", este miércoles en Telecinco ha vuelto la polémica y Rufián ha afirmado que las comisiones de investigación como la de Aznar sirven para que "se cabree mucho gente como Arcadi, con eso ya vale la pena".

"Arcadi, no sé si quieres decir algo por alusiones", terció Ana Rosa Quintana. "Gabriel, a ti te gusta el mambo...", comenzó Espada, interrumpido por Rufián: "Quiero felicitarle porque se ha superado a sí mismo. Y es difícil".

Y Espada contraatacó: "Me ha contestado con sus preferencias. Ha dicho que "De un golpe" y no me extraña, siendo usted un golpista". "Esa ha sido buena, ha estado bien traída", finalizó Rufián.