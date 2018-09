Oriana se encontró este martes a un pétreo Jorge Javier Vázquez en su visita a GH VIP: Límite 48 Horas (Telecinco). La concursante, que abandonó la casa a las 48 horas de haber entrado, acudió para explicarse, pero se encontró con los duros reproches del presentador.

Primero la dejó hablar mientras le dedicaba una mirada de hastío. "¿Sabes lo que me sucede, Oriana? A ver cómo te lo digo siendo educado... Es que me daba igual que esta noche vinieras o no. Esto no te lo tomes como un ataque frontal. He llegado a un momento contigo que me da igual y eso es lo peor que le puede pasar a un presentador", aseguró.

TELECINCO

"Me produce... como si fuera un trámite eso que quiero acabar lo antes posible", continuó el presentador mientras su invitada se encogía de hombros.

El presentador dio entonces paso a un vídeo con los mejores momentos de Oriana en GH VIP que duraba unos cinco segundos: simplemente se mostraba el momento en el que entraba en la casa y exclamaba 'Qué cuqui, es todo rosa". Oriana se rió y soltó que le parecía una "chorrada".

"Fue tremendo negociar no pagar la penalización", le recriminó Vázquez, en referencia a la multa que Oriana debería afrontar por haber salido motu proprio del reality. "En ese momento se me venían cosas sin sentido a la cabeza", intentó excusarse la participante. "Oriana. Que sepas que se te va a cobrar", sentenció el presentador. Puedes ver el momento completo aquí.