Por qué es tan importante el nuevo single de Avril Lavigne

He was a boy.

She was a girl.

Can I make it any more obvious?

He was a punk.

She did ballet.

What more can I say.

Si has tarareado esta canción, Sk8er Boi, probablemente conozcas a su autora: Avril Lavigne.

La princesa del pop punk, que reinaba en las listas de ventas al inicio de la década de los 2000, ha vuelto a los escenarios tras cinco años de ausencia. La cantante canadiense ha publicado este miércoles un nuevo single Head Above Water, el primero de su futuro sexto disco, tras publicar un álbum con su nombre en 2013.

Existe un motivo que ha llevado a la cantante a bajarse durante cinco años de los escenarios. Lavigne ha peleado por su vida en una lucha contra la enfermedad de Lyme, una dolencia provocada por una garrapata y que genera cansancio muscular y dolores de cabeza. "Fueron los peores años de mi vida mientras atravesaba batallas físicas y emocionales", ha contado la artista en una carta hecha pública en su web.

Lavigne llegó a pensar que no superaría la enfermedad. "Una noche, pensé que me estaba muriendo, y acepté que iba a morir", ha confesado.

El single habla precisamente de las vivencias de Lavigne durante esta enfermedad, que le fue diagnosticada en diciembre de 2014, tras consultar a muchos doctores que no sabían lo que le pasaba.

"Es la primera canción que escribí desde mi cama durante uno de los momentos más aterradores de mi vida. Había aceptado la muerte y podía sentir como mi cuerpo se cerraba. Sentí como si me estuviera ahogando. Como si estuviera bajo el agua y necesitara salir para respirar", ha escrito.

La cantante ha subido este lyric video en YouTube en el que se puede escuchar la canción: