Gran Hermano VIP ha metido caña a los miembros de la casa en su segunda gala con las pruebas. Una de ellas consistía en que un concursante agarrase a otro sobre una superficie que se va inclinando mientras va cayendo agua, con el único soporte de una cuerda.

Aramis Fuster y Ángel Garó se han retirado antes de empezar pero se han engalanado primero para la ocasión: mono azul, casco protector, emblema en el pecho... Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar tomarles el pelo con que parecían salidos de Star Trek.

Los tuiteros también se lo han pasado estupendamente sacándoles parecidos razonables por todas partes. La mayoría coinciden en algo: el género fantástico. Con más o menos seriedad, eso sí...

ARAMIS PARECE UN OOMPA LOOMPA ME QUIERO MORIR #GHVIPGala2 pic.twitter.com/PNanK1hpvw

#GHVIPGala2 no puedo más JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA parece un umpalumpa pic.twitter.com/nkc6dheH5Y

#GHVIPGala2 no lo he podido evitar. Se me ha venido la imagen a la cabeza. pic.twitter.com/oumog2iCXh