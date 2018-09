El anuncio de Ana Guerra en 'El Hormiguero' que ha sorprendido a los espectadores

Ana Guerra ha ido a divertirse a El Hormiguero por primera vez en solitario, un programa en el que Pablo Motos le ha entregado el disco de Platino por su canción Ni la hora.

Lo que nadie esperaba son las revelaciones que la concursante de Operación Triunfo 2017 ha hecho sobre su nuevo trabajo: "Con el disco saldrá el nuevo single, que grabamos en Miami. El disco saldrá de la mano del single y dentro de nada la gira", ha dicho la cantante.

"Si me despiden de la discográfica me contratas tú", le ha dicho Guerra a Motos, que no sabía si estaba desvelando demasiado.

También ha anunciado que Olvídame será el nombre del bolero que incluirá su disco, una de las peticiones que más le han hecho a Ana Guerra.

ANA AFIRMANDO QUE HAY UN BOLERO EN EL DISCO Y QUE SE LLAMA OLVIDAME #AnaGuerraEH pic.twitter.com/yjMI60J2AA — lucia 🐱 (@anaftmicky) 20 de septiembre de 2018

Una revelación que ha enamorado a sus millones de seguidores.

|Novedades que ha adelantado Ana Guerra en @El_Hormiguero |



➖En su primer disco irá incluido un bolero llamado 'Olvídame'



➖Habrá nuevo single con videoclip incluido que ha preparado junto a productores de Miami.#AnaGuerraEH pic.twitter.com/KGqzrYFnW8 — CLUB OFICIAL | Ana Guerra (@AnaGuerraCFO) 20 de septiembre de 2018

Es que se viene disco con bolero, single, videoclip y gira todo de golpe, realmente 2019 va a ser el año de nuestra hija



Los haters in crescendo al igual que su exito #AnaGuerraEH pic.twitter.com/DyManaAlsf — pe (@zendkordei) 20 de septiembre de 2018

DIOS UN BOLERO QUE SE LLAMA OLVÍDAME NO PUEDO ESPERAR MÁS PARA ESCUCHARLO #AnaGuerraEH — maría🌸 (@proudroi) 20 de septiembre de 2018

ANA CON UN BOLERO ES TODO LO QUE ESTA BIEN EN ESTA VIDA #AnaGuerraEH — Roo✨ (@otaddiction) 20 de septiembre de 2018