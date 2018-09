Los concursantes de Operación Triunfo 2018 ya conocen las canciones que tendrán que interpretar en la gala 1, tras el reparto de temas que han hecho Noemí Galera, directora de la Academia, y Manu Guix, director musical del concurso.

Tras el reparto, han ido a la clase de Guix a probar los tonos. Los primeros en hacerlo han sido Julia y Joan, que tendrán que cantar el tema Vuelvo a Verte, de Malú.

Y su breve interpretación ha encandilado a muchos seguidores del concurso en Twitter, donde el nombre de la canción ha sido 'trending topic' durante buena parte de la tarde:

A mi me ponen a Julia con vuelvo a verte y ya pues in love con ella , que voz tiene por favor!! Esta en mi top. Julia, Noelia y Famous los tengo arriba entre otros #OTDirecto20SEP

el duo julia/joan me flipa

que Júlia y Joan me van a cantar vuelvo a verte de Malú en la gala 1. estoy casadisima.

El duo de Julia y Joan me mata enserio #OTDirecto20SEP

VUELVO A VERTE JOAN Y JULIA ME MUERO

Los temas de la gala 1

Joan y Julia - Vuelvo a Verte (Malú)

Carlos y Miki - El Ataque de las Chicas Cocodrilo (Hombres G)

Alfonso y Sabela - Échame la culpa (Luis Fonsi)

Damion y África - Perfect (Ed Sheeran)

Dave y Marilia - Alfonsina y El Mar (Mercedes Sosa)

Alba y Noelia - Respect (Aretha Franklin)

Marta y María - Ella (Bebe)

Famous y Natalia - Feel it still (Lords of Portland)