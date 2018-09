La dura y bonita historia de Jorge Martí, vocalista de La Habitación Roja

La temporada de festivales está a punto de acabar y Jorge Martí está también a punto de hacer sus maletas. El vocalista del grupo valenciano La Habitación Roja recogerá pronto sus cosas para marcharse a Trondheim (Noruega), donde pasa cada invierno para dar un giro de 180º a su vida.

Se mueve por amor. Porque vives allí junto a sus hijas y su mujer, Ingrid, afectada por una enfermedad crónica desde hace casi 10 años. A ella le ha dedicado grandes éxitos, como el famoso Indesctructibles, y de ella habla en el documental In the middle of Norway, que se estrena el 24 de octubre en la Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani.

Martí cuenta cómo hace frente a las diferencias económicas entre España y Noruega, y explica que para salvarlas trabaja de noche en un centro para enfermos de Alzheimer y demencia.

"Mi vida se ha convertido en una especie de montaña rusa porque de repente te vas a tocar a España y todo es diversión, hedonismo, disfrutar de la vida, cantar para la gente, la gente feliz, viajar, comer, pasártelo bien, estar con tus amigos, cantar tus canciones, emocionarte... Y luego vuelves aquí, y de repente estás con gente que se está muriendo, gente que ya no recuerda ni siquiera lo que era. Es como si fueras un superhéore", explica el cantante, que dice sentirse Clark Kent en el escenario y Superman en Noruega. "Es una vida un poco rara".

In the middle of Norway

Precisamente en este trabajo se inspira ¿Quién eres tú?, el tema que cierra el último disco Memoria (2018). "Me impresionó desde el principio tratar con pacientes de este tipo porque ves sus álbumes de fotografías de juventud y ves gente plena y sana y sus recuerdos quedan en las paredes pero no están en su cabeza", decía recientemente en una entrevista en Alicante Plaza.

Perdí la voz la compresión Los años y el poder de mi expresión Y ahora no sé ya ni quién soy Y no puedo reconocer quien eres tú

"Es un homenaje a la vida planteado desde el enfermo que pierde sus recuerdos y su capacidad de expresar amor", dice sobre este tema, que tiene un mensaje claro: "Dice vive y sé feliz y es lo que hemos intentado".

Su trayectoria y sus discos están llenos de homenajes, aunque la mayoría son a Ingrid, su mujer. Volverás a brillar es uno de ellos y también lo es su videoclip. "Es un homenaje a su ejemplo y a su determinación por superar todos los obstáculos que la vida pone por delante", decía en una carta escrita a finales de 2017 para presentar el trabajo con los fans del grupo.

"Ella es la persona que ha marcado mi vida, la que más me ha ayudado y más ha confiado en mí y a la cual debo el poder dedicarme a la música y tener una familia. Desgraciadamente su enfermedad la ha hecho invisible y en los últimos ocho años solo ha podido asistir a dos conciertos del grupo pagando por ello un alto precio para su salud", continúa el texto.

Determinación y lucha mueven cada día a la mujer del cantante, como explicó Martí en una entrevista en 2014, en la que también aseguraba que era un ejemplo a seguir. Eso lo canta en Berlín, que surge de un reciente viaje de la pareja a la capital alemana y que Martí compuso entre la alegría del recuerdo y la "profunda tristeza de no poder compartirlas con la gente que quiero".