Fracasa Salzburgo: ¿qué pasa ahora con el Brexit?

Nueva cumbre, nuevo fracaso en lo que al Brexit se refiere. Eso es lo que ha pasado en Salzburgo. Parece el cuento de nunca acabar: buenas intenciones, planes que se aseguran que darán lugar a buenos acuerdos y, de golpe, todo salta por los aires. Lo malo (malísimo) es que el plazo se acaba: el 29 de marzo está ahí, Reino Unido tendrá que dejar la Unión Europea sí o sí y a estas alturas ya la balanza está prácticamente inclinada del lado de un divorcio sin acuerdo. Y todavía puede haber más consecuencias: la primera ministra británica, Theresa May, está prácticamente sola.

Llegó a territorio austriaco pensando que se llevaría algo positivo y lo que se ha llevado es un batacazo. Los líderes europeos han rechazado por unanimidad su llamado 'plan Chequers' debido a la ausencia de una solución "sólida, operativa y legalmente vinculante" para Irlanda, uno de los puntos más delicados de la negociación.

Así lo ha comunicado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que ha tenido lugar en la ciudad austriaca, al tiempo que ha confirmado que se celebrará una cumbre especial entre el 17 y el 18 de noviembre si finalmente no se alcanza un acuerdo en octubre.

REUTERS Los líderes de la UE en Salzburgo.

"Todos compartimos que, si bien hay aspectos positivos en la propuesta, el marco sugerido para la cooperación económica no funcionará, sobre todo porque corre el riesgo de socavar el mercado único", ha explicado Tusk.

Según el presidente, "el momento de la verdad para las negociaciones del Brexit será el Consejo Europeo de octubre. En octubre esperamos un gran progreso y que se establezcan los resultados en las conversaciones sobre este asunto. Después decidiremos si se dan las condiciones para convocar una cumbre extraordinaria en noviembre para finalizar y formalizar el acuerdo", ha confirmado.

Los que dijeron que todo iba a ir bien con el Brexit son unos mentirosos

Especialmente duro ha sido el presidente francés, Emmanuel Macron: "Los que dijeron que todo iba a ir bien con el Brexit son unos mentirosos".

Así, May vuelve a Londres desde Salzburgo con el encargo de presentar un nuevo plan en menos de un mes.

Problemas en "casa"

En Reino Unido esto ha tenido sus consecuencias: después de que el plan de May haya sido recibido con frialdad por el resto de líderes europeos, algunos diputados de la oposición laborista y miembros del Partido Conservador críticos con la primera ministra, han pedido a la jefa de Gobierno que replantee su plan para el Brexit. Pero hay más malas noticias para May: será expulsada del liderazgo "tory" después del Brexit y los miembros de su partido sopesan candidatos para sucederla, según revela un documento publicado por The Daily Telegraph.

El periódico favorito de los "tories" ha difundido un texto, que presuntamente se ha distribuido entre los parlamentarios de Reino Unido, en el que se evalúan los posibles aspirantes a reemplazar a la primera ministra británica, Theresa May, al frente del partido y del Gobierno después del 29 de marzo de 2019, día en que será el Brexit.

El documento, que según el Telegraph fue elaborado inicialmente el pasado abril y recuperado ahora, parte de la premisa de que el grupo parlamentario conservador -el comité 1922- "invitará a la primera ministra a dimitir poco después de marzo de 2019", y concluye: "maniobren inmediatamente".

Con todo, a lo que May no está dispuesta es a acceder a la petición de sus socios comunitarios de celebrar un segundo referéndum.