Iglesias a Ana Rosa: "Nosotros no tenemos un compromiso con el Gobierno, lo tenemos con los españoles"

"Sin Pablo Iglesias se acabó Podemos". Estas palabras de un ciudadano de a pie ha servido para presentar al líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha participado este viernes en El Programa de AR —de Telecinco—, donde varios ciudadanos le han interrogado en el marco de la sección Qué hay de lo mío.

"Cuando hablé de cutre sobre el libro de Pedro Sánchez es por respeto a la verdad. La tesis no es un plagio, pero si en un libro han sacado varios párrafos sin citar, eso es cutre", ha reiterado Iglesias, quien ha dejado claro que "nosotros no tenemos un compromiso con el Gobierno, lo tenemos con los españoles".

Iglesias, quien ha especificado que "si los números no salen presentarán una moción instrumental para que haya elecciones en un mes," ha explicado que "considera más útil que la legislatura continúe": "Si nos entendemos les apoyaremos, si no no", ha matizado.

En referencia a las pensiones, Iglesias se ha mostrado tajante con la revalorización de las pensiones en función de los precios: "Es lo lógico y esto es un acuerdo con el Gobierno. Pedimos que se respete la Constitución en el Pacto de Toledo y el Gobierno ha titubeado", ha asegurado Iglesias.

Reencuentro Aznar y González

"Por suerte estamos en una época diferente al bipartidismo". Así ha resumido el líder de Podemos el reencuentro de este jueves —organizado por la Ser y El País— entre los expresidentes Felipe González y José María Aznar.

Según Iglesias, todo ha ido bien en estos 40 años de democracia mientras se ha respetado el estado de bienestar: "Muchos se han hecho ricos con la crisis y esta es consecuencia de unas políticas muy específicas", ha defendido Iglesias, quien ha aludido a la burbuja inmobiliaria.

Másteres

Iván, un joven de 23 años estudiante de Ciencias Políticas, ha preguntado sobre las irregularidades con los másteres y las medidas propuestas por Podemos para recuperar el prestigio.

"Hay que revertir el proceso de mercantilización de la universidad", ha defendido Iglesias, quien ha calificado de "sinvergüenzas" a quienes obtienen másteres regalados.

"Los damnificados son los que trabajan y estudian en la universidad", ha considerado el líder de Podemos, quien ha mostrado su orgullo porque la gente consulta su tesis "para saber qué opinamos".

Yayoflautas

"¿Qué vais a hacer para dejar de descafeinaros? ¿Qué vais a hacer con las pensiones?", ha preguntado una septuagenaria llamada Amparo.

"Mi madre me dice que me quiere ver más duro", ha desvelado Iglesias, quien cree que su progenitora tiene razón.

Para Iglesias, "las claves en materia de pensiones es lo pactado con el gobierno de que suban igual que los precios, y que las pensiones no contributivas tomen el salario mínimo como base": "Muchas mujeres se han matado a trabajar sacando adelante a sus familias", ha argumentado.

"Gracias, os estaremos observando", se ha despedido tajante Amparo.

Carga a los autónomos

Un empresario de una pequeña empresa en Manacor ha protestado ante Iglesias porque al constituir una empresa sube su cuota de autónomos. Iglesias ha asegurado que ya han propuesto cuotas progresivas, una ley de segunda oportunidad y facilidades de crédito específicas: "Hay que facilitar las cosas a los verdaderos emprendedores", ha argumentado Iglesias, quien se ha solidarizado con los pequeños empresarios.

"Se debe incluir a los autónomos en el régimen de la Seguridad Social", ha defendido Iglesias, que cree que hay que crear una auténtica red de emprendedores.

Igualdad

"Si eres mujer lo tienes todo el doble de difícil". Iglesias ha propuesto planes de inserción laboral para implementar "políticas púbicas efectivas que acaben con el machismo en el mercado laboral".

"Es una de las grandes vergüenzas de nuestra democracia", ha defendido Iglesias.

Así mismo, el líder de Podemos ha asegurado que asume el 50% de las labores domésticas y que, a partir de ahora, tendrá que lavar también biberones.

Incoherencias

La popular Andrea Levy ha preguntado a Iglesias acerca de las incoherencias del Gobierno, algo que Iglesias ha reconocido: "Dice la verdad Levy, lo de la venta de armas a Arabia es una vergüenza", ha considerado Iglesias.

No obstante, Iglesias ha negado que se haya vuelto "más blandito" con el Gobierno socialista, si bien sí ha reconocido que "a lo mejor el tono se ha dulcificado": "Pero si hay que decir que no es que no", ha asegurado.

Subrogación

"No estamos de acuerdo, en Ucrania hemos visto granjas de mujeres, ha respondido.

Independencia de Cataluña

"La solución en Cataluña es política, no judicial, y nuestra propuesta es que haya un referéndum sólo en Cataluña". Así se ha expresado Iglesias cuando le han preguntado sobre su posición en torno a la independencia de Cataluña.

"Sentémonos y hablemos", ha exigido.

Bebés

Antes de su despedida, Quintana se ha interesado por el estado de salud de los hijos de Iglesias: "Están bien y no ser si es amor de padre, pero están guapísimos", ha asegurado sonriente.