¿Quién no ha tenido alguna vez un momento de debilidad? Todos. Hasta los miembros de la realeza. Un vídeo grabado al príncipe Enrique de Inglaterra lo muestra bien.

En las imágenes, difundidas en Twitter por Chris Ship, reportero de la televisión británica ITV, se ve cómo el príncipe Enrique se aleja un momento de un acto en el que está junto a su esposa Meghan Markle.

¿Dónde va? ¿A tratar algún asunto urgente? Nada de eso. Se va hacia una mesa en la que había aperitivos para coger la delantera y comerse antes que nadie unas samosas (empanadillas árabes).

I could be wrong but I reckon we've caught Prince Harry red handed stealing some samosas from the Meghan's 'Together' cookbook event they were at today!! Have a watch... #HubbCommunityKitchen @KensingtonRoyal pic.twitter.com/3BWd0TYqj8