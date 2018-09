Siete temas tabú de los que no deberías hablar en el trabajo

Frank and Helena via Getty Images

Muchas personas pasan más tiempo con sus compañeros de trabajo que con sus amigos y familiares. Así que tiene sentido que quieran hablar sobre algo que no sea el trabajo.

Al fin y al cabo, para desarrollar una relación más fuerte con tus compañeros de trabajo es importante compartir un par de bromas saludables de vez en cuando. Y si eres particularmente cercano a algún compañero, tal vez te sientas más cómodo discutiendo abiertamente temas que de otro modo serían tabú.

Pero esa es una forma fácil de meterse en apuros. En casi cualquier entorno laboral, hablar de temas delicados podría alejar a tus colegas e incluso costarte un ascenso.

¿Sigues sin tener muy claro cuáles son los límites? La edición estadounidense del HuffPost ha recopilado los consejos de varios expertos en cuestiones laborales y gerentes de recursos humanos para aclarar de qué no se debe hablar en el trabajo.

1. Cuánto odiabas tu último trabajo

"Aunque tuvieras una experiencia realmente espeluznante en tu anterior trabajo, no deberías hablar de forma negativa de tus anteriores jefes. Si te dedicas a despotricar sobre lo mucho que odiabas tu trabajo puede dar la sensación de que tú, como empleado, no te responsabilizas de tus propias acciones. Es una muestra de inmadurez no ser capaz de pasar página y asumir el aprendizaje en lugar de culpar a los demás". ― Jason Carney, director de recursos humanos de Sistemas WorkSmart

2. Tus opiniones políticas

"Recomiendo evitar hablar de política, aunque te sorprendería saber cuántas personas sacan a relucir su ideología. Recuerdo haber estado en una reunión con un alto cargo que me preguntó cuál era mi postura sobre un tema realmente candente. Sabía que teníamos puntos de vista opuestos, pero no estaba en el lugar apropiado para tener una conversación interesante con esta persona. Me puso en una situación incómoda porque no quería mentir sobre mis fuertes convicciones. Pero al mismo tiempo, no era el momento ni el lugar para hablar de ello". ― Sarah Johnston, cazatalentos y fundadora de The Briefcase Coach

3. Cómo va la búsqueda de trabajo

"Lo mejor es no hablar sobre tu intención de buscar empleo en otro lugar a menos que estés de acuerdo con que todos los colegas y jefes lo sepan. Esto no quiere decir que no debas buscar otro trabajo; soy muy defensor de seguir buscando oportunidades que respeten tus valores y objetivos, y a veces llega un momento en que tu empleo deja de brindarte lo que necesitas para su cumplimiento.

Sin embargo, es mejor no compartir tu estrategia de salida con otros, a no ser que ya lo hayas hablado con tu jefe cuando estés seguro de que te irás. Si lo cuentas abiertamente sin estar seguro, alguien puede sabotear tus esfuerzos o cotillear sobre tus planes futuros. A veces cuesta mantener la boca cerrada, pero es importante confiar en tu propia estrategia antes de invitar a todos a tu plan solo porque te apetezca desahogarte". ― Nihar K. Chhaya, presidente de PartnerExec.

4. Problemas médicos

"No me refiero a contar que has tenido cita en el dentista, sino a problemas médicos más graves que deberías abstenerte de analizar. Lo mismo ocurre con los problemas maritales, ya que a veces la gente no sabe cómo reaccionar o responder en un ambiente de trabajo". ― Annette Harris, presidenta y fundadora de la agencia de marca personal ShowUp!

5. Detalles íntimos sobre tus relaciones personales

"Si bien es perfectamente aceptable compartir tu aniversario, cumpleaños de familiares o las victorias de tu hijo en deportes, asegúrate de mantener la conversación orientada en una dirección positiva. En el momento en que la discusión se convierte en una conversación sobre un cónyuge infiel o cualquier cosa que sea de naturaleza sexual, se vuelve incómodo el ambiente y es altamente inapropiado.

Si se trata de problemas personales con tus seres queridos, asegúrate de hablarlo con un amigo de confianza fuera del trabajo. El riesgo con algunas 'amistades' en el trabajo es la posibilidad de que los detalles personales se compartan sin permiso a partes que no deberían estar al tanto de esa información privada. Esto crea conflictos adicionales para el negocio e incrementa el estrés de todas las partes implicadas". — Nikita Lawrence, fundador de Wealth Success Chamber Enterprises, LLC

6. Quejas sobre tus compañeros de trabajo o tu jefe

"Quizá sientes la necesidad de expresar tu frustración porque un compañero de trabajo, o el propio jefe, ha hecho algo que te ha enfadado; lo cierto es que no suele valer la pena. Los chismes de la oficina se propagan como un reguero de pólvora, y lo que le cuentas a una persona puede llegar fácilmente a oídos de todos. No querrás que termine costándote un ascenso o un aumento porque hace tiempo hablaste mal de tu jefe". — Peter Yang, cofundador y CEO de ResumeGo

7. Críticas de la estrategia de la compañía

"Absténte de hablar mal de la estrategia de la compañía o de las decisiones comerciales, porque algún día podrías verte en un puesto en el que tu trabajo consista en defender la dirección de la empresa. He entrenado a empleados que se quejaban del liderazgo de la compañía sin considerar que deberían hablar constructivamente con los líderes de la empresa sobre sus preocupaciones. Paradójicamente, cuando se les asciende, de repente se ven atrapados en una crisis de autenticidad: ¿deberían atenerse a sus quejas o tragarse ahora lo que vende la empresa? Ninguna es la respuesta correcta. Lo mejor es ser fiel a tus inquietudes y expresarlas de forma que impulsen el negocio desde cualquier posición en la que te encuentres". — Nihar K. Chhaya.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición estadounidense del 'HuffPost' y ha sido traducido del inglés.