Elena Ballesteros se emociona en 'Viva la Vida' al contar su historia de amor

Elena Ballesteros ha estado este sábado en Viva la Vida (Telecinco) promocionando la obra de teatro Perfectos Desconocidos y se ha emocionado al contar su gran historia de amor con el que fue su mejor amigo de la infancia y con el que se casó en el verano de 2017.

Fue la presentadora, Toñi Moreno, quien le preguntó por ello porque "todo tu entorno me dice que te pregunte porque es para hacer una peli".

La actriz contó que su marido, Juan Antonio Susarte, apareció en su vida cuando ella tenía solo ocho años. Se conocieron en la playa y ya casi al principio, él se armó de valor y le dijo: "Quiero que sepas que eres la mujer de mi vida".

Pero ella, a esa edad, no pensaba en el amor "sino en ir con mi bicicleta, en correr, en jugar al escondite...". Por tanto, le rechazó y él le aseguró que le había roto el corazón "mil veces".

A pesar de su negativa, los dos continuaron siendo amigos hasta pasada la adolescencia, pero cuando la actriz comenzó su relación con Dani Mateo perdieron el contacto. "Y un poco antes de separarme de mi exmarido, lo retomamos", contó.

"O sea, ¿que te has casado con el chico que te ha esperado toda la vida? Es maravilloso", preguntó Moreno.

La apreciación de la presentadora emocionó a Ballesteros, a la que se le saltaron las lágrimas enseguida. "Ay, que con esto sí que me emociono", admitió con voz temblorosa.

Viva la vida

La actriz explicó a trompicones que la emoción se debe a que después de muchos años ha descubierto lo que es el amor de verdad.

"Me da esperanzas y me gustaría darle esperanzas a la gente porque yo he sufrido mucho por amor y he tenido épocas en las que no he creído en él [...] Pero mi historia sirve para dar esperanzas de que el amor existe, que es algo generoso, que no pide nada, que lo primero es dar para poder recibir y que cuando de verdad está ahí y es un sentimiento cierto y profundo, lo importante es dar", concluyó levantando un fuerte aplauso entre el público.