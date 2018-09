La doble regañina de Noemí Galera a los concursantes de 'OT 2018' en el primer pase de micros

Los concursantes de Operación Triunfo (TVE) han tenido este sábado su primer pase de micros en la Academia pero el ensayo general ha comenzado con una pequeña regañina de la directora, Noemí Galera, y encima por un doble motivo.

El primero de ellos ha sido que muchos de los concursantes han llegado tarde a la sesión. Ya había sonado la campana que señala el inicio del primer ensayo general y mientras que todos los profesores ya estaban ocupando sus puestos, muchos triunfitos aún no habían hecho acto de presencia.

Mientras Galera simulaba que cerraba la puerta a los rezagados con la intención de darles una lección, Manu Guix, el director musical de la Academia retó: "¿Quién osa llegar tarde a un pase de micros?".

Al final, cuando llegaron los últimos concursantes, Galera les abrió la puerta pero dejando una amenaza en el aire: "Si hubiera sido una clase normal, no hubierais entrado. Ya os lo digo".

Pero no era lo único que la directora tenía que decir y antes de empezar les ha aconsejado que dejen de hacer algo que no les está ayudando.

"Tenéis una manía, que no os hace ningún beneficio, y es poner la música aquí a toda metralla y poneros a ensayar como si lo fueran a prohibir. El berreo es tal que después os quejáis: 'ay, que me duele aquí'... Y claro, llevamos tres días y os duelen hasta las pestañas. Normal. Lo que no sé es como no os quedáis sordos también", ha regañado.

"Por favor, el volumen, más bajito, que no hace falta y además os hacéis daño", concluyó antes de explicar el orden del pase de micros.