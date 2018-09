Tania Llasera responde a los que le acusan de no defender las curvas antes de ser 'curvy'

Tania Llasera se ha levantado este sábado reivindicativa y ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram con un alegato en favor de la autoestima para responder a aquellos que le acusan de no defender las curvas antes de ser ella misma una mujer curvy: "Se equivocan".

"Buenos días así de sencilla y muslona", comienza el mensaje que acompaña a una foto en la que sale la presentadora sobre la cama, en bata y luciendo la pierna.

Llasera afirma que lleva toda su vida cambiando de peso sin tener ninguna enfermedad: "Simplemente hay épocas que como más y otras menos".

"Nunca me he visto ni mejor ni peor por los kilos porque siempre soy yo. Soy una yo mejor alimentada o una yo menos alimentada porque ando más liada, sin más", afirma.

Llasera revela su secreto para sentirse siempre bien, en cualquier circunstancia: "No es que sea abanderada de nada, sencillamente me gusto, me caigo bien y eso es lo más sano. Como bien, duermo bien y tengo la conciencia muy tranquila. Siempre he pensado que la gente es bella, somos fascinantes, seamos de la talla que seamos".

La presentadora se queja de que a la gente, sobre todo a las mujeres, se las juzgue por el peso y afirma que nadie lo merece, ya sean "delgadis o gordis". También señala que en muchas ocasiones la gente se cree con más derecho a decirle a una mujer delgada a la cara que "le falta un puchero" mientras que a las curvys se las critique por la espalda.

"Así que seamos agradables los unos con los otros, hagamos el mundo un poco mejor y centrémonos en lo nuestro en vez de en lo de al lado", concluye el mensaje de la presentadora con las etiquetas: "qué guapa eres de cara", "no apagues mi luz para brillar tú", "lo más bello es saber pensar", "autoestima" e "inteligencia emocional propia".