Un profesor cuenta en 'LaSexta Columa' por qué expulsó de clase a Pablo Casado

El programa LaSexta Columna analizó este viernes por la noche la figura del presidente del PP, Pablo Casado, con entrevistas a políticos que lo han acompañado en su carrera pero también con personas que lo conocen desde antes, como uno de sus profesores en el colegio donde estudió en Palencia.

José María Nieto, profesor en el colegio Marista Castilla, explicó que una vez tuvo que expulsar a Casado de la clase.

¿El motivo? La insistencia del actual líder del PP durante un debate en clase.

"Era como un resorte. Cuando había algún tema de debate o reflexión en Filosofía, enseguida quería intervenir. En esa insistencia, en ese levantar la mano para pedir el turno y querer hablar, le tuve que invitar a que se marchara, porque era tremendamente apasionado, con muchas ganas de intervenir y participar".

Además, Nieto explicó que Casado no era precisamente un alumno que destacara por su brillantez. "Era un chaval que cuidaba las notas, pero no era un empollón al uso. No era un alumno que pudieras decir que era brillante porque está dedicando mucho tiempo al estudio", afirmó.