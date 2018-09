Cachondeo con lo que pasó en directo en esta entrevista a Laia Palau en 'Teledeporte'

La periodista de TVE Elena Jiménez entrevistó este sábado para Teledeporte a la jugadora de la selección española de baloncesto Laia Palau tras la victoria de España ante Japón (70-84) en el primer partido del Mundial de Baloncesto que se disputa en Tenerife.

Una entrevista normal a ojos del público, que vio cómo la reportera preguntaba y la jugadora respondía. (Pincha aquí para verla).

RTVE.ES

Pero, como decimos, fue normal a ojos de los telespectadores, ya que por detrás estaba pasando lo que desveló anoche la cuenta oficial de la FIBA, donde se captó cómo la también jugadora Belén Arrojo pasó por debajo del tiro de cámara agachándose lo más posible.

When your don't want to disturb TV📺 😅 #FIBAWWC @BelenArrojo @rtve pic.twitter.com/9By3x6AcLa