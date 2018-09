El 'dardo' de Willy Bárcenas a Pablo Casado en 'Liarla Pardo' por su "viva el rey"

La periodista Cristina Pardo ha entrevistado este domingo al cantante Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, en el programa Liarla Pardo de LaSexta.

En dicha entrevista, Bárcenas, cantante del grupo Taburete, ha respondido a todas las preguntas de la periodista, incluidas las referentes a su padre.

Pero también a otros aspectos de la actualidad política, como la polémica con el máster del líder del PP, Pablo Casado, o con la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Bárcenas cree que "los medios de comunicación" son responsables de "tener desviada la atención" sobre "cosas absurdas". "Habría que fijarse en lo importante de verdad, en lo que está pasando en el mundo y en los cambios que está habiendo", agrega el joven cantante.

Pero no se queda ahí, ya que Bárcenas tenía una reflexión dentro que soltó sin que Cristina Pardo le hiciera otra pregunta: "Nos centramos en másteres y tal, pues sí, que es un borrón. Pero, realmente, si el presidente estuviera haciendo una labor acojonante, estuviera siendo espectacular. Esto al final es guerra continua, sacarse cosas de uno y del otro".

Y aprovechó el resto de su reflexión para, entre otras cosas, dar este 'palo' a Casado por su 'viva el rey', algo que no entendió el joven Bárcenas: "La política ha cambiado. Yo creo que los políticos ya no van a durar como hace años, que te tirabas toda la vida en la vida política. Ahora es tan fácil encontrarte un fallo un algo... Y luego llega el otro diciendo "viva el rey", no sé qué, y dices, "para quién dice esto". O sea, no entiendo, yo creo que todos tienen confundido al... Intentan abarcar todo y, en realidad, yo creo que cada vez llegan a menos gente".