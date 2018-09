El mensaje feminista de la actuación de Amaia en el concierto de U2 en Madrid

"Mujeres del mundo, alzad la voz", así comenzaba el mensaje que los 15.000 asistentes al concierto de este viernes de U2 pudieron ver en las pantallas del WiZink Center de Madrid. De fondo, sonaba el himno feminista de 1983 Women of the World.

Quién interpretaba esa canción fue un misterio hasta que la productora Universal Music lo reveló en su cuenta oficial de Twitter.

La que estaba sonando era la voz de Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017 y representante de España en Eurovisión en el mismo año.

La colaboración con la banda irlandesa forma parte de una campaña feminista de la fundación One, que combate le brecha de género en países subdesarollados.

Aunque la triunfita no se subió al escenario su voz sí estuvo presente a través de un vídeo al que la banda dio paso en un momento dado del concierto. Mientras Amaia cantaba, las pantallas emitían un mensaje en español e inglés que decía:

"Mujeres del mundo, alzad la voz. Uníos. Podemos hacer historia. La historia en femenino. Haceos respetar. O resistid. Hermanas y hermanos: uníos y defendeos mutuamente. No somos iguales, pero algún día podremos serlo. La pobreza es sexista".

Así fue el momento:

Este domingo, la cuenta oficial de fans de Amaia gestionada por su familia, según la descripción del perfil de Instagram, ha informado que la participación de Amaia en el concierto de U2 "forma parte de una campaña global con el mismo nombre Women of the World Take Over".

Amaia se suma así "a la causa feminista contra la brecha de género y para ayudar a mujeres y niñas en estado de exclusión".