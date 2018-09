Jorge Lorenzo culpa a Marc Márquez de su grave caída y espera que le pida "disculpas"

El español Jorge Lorenzo, que se fue por los suelos al final de la recta de meta nada más darse la salida, dijo sentirse "impotente" y "rabioso" y dijo que espera que Márquez le pida disculpas y se interese por su estado.

"La entrada de Márquez me ha hecho no poder entrar en la curva y me he tenido que ir largo. Para intentar que no me pasaran cuatro o cinco pilotos he tenido que abrir gas inclinado y por la zona sucia, y se me ha ido de atrás; pie reventado, dedo con luxación, rotura del metacarpiano y veremos si puedo correr en Tailandia", lamentó muy crítico Lorenzo.

El piloto de Lorenzo afirmó que ni se había planteado reclamar en Dirección de Carrera: "Sé lo que van a decir".

"Una de las cosas que más rabia me da es que desde fuera no se ve lo que realmente ha pasado. Sólo lo sabemos los dos, él y yo pues desde fuera lo único que se ve es que se ha ido a lo verde y yo también estaba en lo verde; me he tenido que ir a la zona sucia porque me ha hecho un 'block pass' y no me ha dejado entrar en la curva", explicó Lorenzo.

"Me da rabia porque no hay nadie que suponga que mi caída haya estado marcada por el adelantamiento de Marc y desde fuera se cree que ha sido mi culpa, y no es así", continuó el piloto de Ducati, quien afirmó: "Ha sido un adelantamiento tipo el que me hizo en Austria, y en Silverstone 2014, solo que en Austria, no sucedió nada, y ganó la carrera. Pero en esta ocasión me ha arruinado la carrera y probablemente la próxima también".

"No pude entrar en la zona limpia y tuve que entrar en la zona sucia. ¿Qué hago? ¿Me voy fuera de la pista? Si miras los últimos siete años en Aragón, he entrado por donde tenía que entrar. Si él me pasa y me deja espacio, yo me voy por dentro. No podía ir ni por dentro ni por fuera. He ido por la zona sucia y al suelo", incidió nuevamente Jorge Lorenzo sobre la situación.

"Evidentemente, si hubiera sabido antes de la caída que me iba a caer, hubiera abierto menos gas y hubiese levantado la moto. El por qué yo estaba ahí, es causado por el bloqueo que me ha hecho Marc en la primera curva. Faltaban 23 vueltas. No se puede ganar todo en la primera curva, ahí tenía que dejarme espacio", señaló.

"Si me adelanta agresivo, vale, pero deja un poco de espacio. Sólo espero que venga a disculparse o a saber cómo estoy, y sobre todo que no me lo vuelva a hacer", dijo Lorenzo.

"Si Dirección de Carrera no hace nada con estas acciones y sí lo hace con una patadita que no provoca ninguna caída pero se monta todo el jaleo, si me revienta la pierna al menos que se le diga algo, porque no puede volver a suceder", continuó.

Márquez: "Un lance de carrera"

Por su parte, Márquez calificó el incidente con Jorge Lorenzo como "un lance de carrera". "Cuando vas a la zona sucia al frenar en la salida tienes que tener también la sangre fría de no abrir gas a tope", añadió.

"Está claro que he salido y he frenado por la zona sucia porque iba por el interior y se me ha bloqueado de delante, porque llevábamos todos el neumático duro, y ahí es cuando he visto que Jorge estaba por el exterior y empezaba a cerrar la trayectoria, y para no tener ningún contacto he dejado ir completamente los frenos para irme a girar yo solo lejos", explicó Márquez sobre el incidente.

"Sí que es cierto que en este circuito cuando vas a la zona sucia patina mucho, ha pasado algo muy similar con Dovizioso cuando me ha pasado en la curva catorce, que nos hemos tocado, él iba por el interior y yo me he ido fuera, me he ido hasta lo verde, casi me caigo, pero son cosas, son lances de carrera y cuando vas a la zona sucia al frenar en la salida tienes que tener también la sangre fría de no abrir gas a tope", remarcó el piloto de Repsol Honda.