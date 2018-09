Críticas a 'Masterchef Celebrity' por mostrar cómo se descuartiza un atún

Nueva polémica en Masterchef Celebrity 3 (La 1) por enseñar en el programa cómo se despieza un atún.

La prueba por equipos de este domingo se celebró en Barbate, Cádiz, cuyo producto estrella es el atún de almadraba y, antes de comenzar la competición, los concursantes recibieron una masterclass del chef Ángel León y sus ayudantes sobre cómo se debe despiezar este pescado y cocinar cada una de sus partes.

"El arte de despiezar el atún se conoce como ronqueo. Os advierto que es todo un espectáculo", presentó Samantha Vallejo-Nájera. "Es que lo es, es muy bonito", confirmó Paz Vega a sus compañeros.

Mientras los ayudantes del chef hundían sus machetes en el pez, el cocinero gaditano les iba relatando los pasos a seguir.

"El ronqueo lo empezamos tradicionalmente por la cola [...] Después la cabeza, una de las partes más nobles", contaba.

Mientras Mario Vaquerizo hacía aspavientos de impresión, Boris Izaguirre bromeó comparando al pez con María Antonieta y exclamó: "¡Oh my God! (Oh Dios mío) Qué monada...".

"Qué caña, ¿eh? Qué pasada...", comentó Iván Massagué.

León explicó que el sonido que hace el cuchillo al entrar en contacto con las espinas del atún era lo que le daba el nombre de "ronqueo".

"Qué bonito", concedió finalmente Antonia Dell'Atte.

El resto de la masterclass se centró en los tiempos de cocción de cada parte del atún y cuando finalizó, los concursantes tuvieron que elaborar distintos platos con el producto estrella de la gastronomía gaditana.

Aquí puedes ver la masterclass de Ángel León:

Pero mientras los concursantes apreciaban la belleza del ronqueo, los espectadores criticaron mucho sus comentarios en Twitter señalando que no sabían qué de bonito en ver cómo se descuartiza un animal muerto.

.No me gusta ver en televisión como se descuartiza a los animales puesto que soy muy impresionable y no lo paso especialmente bien.

Ahora,ya de matar a un animal prefiero que se haga así y que además se aproveche todo,no que lo maten por matar. #MCCelebrity