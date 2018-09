El parecido razonable de Sergio Ramos en 'The Best' que se te ha pasado por alto

El mundo del fútbol se ha engalanado en la noche del lunes para entregar los premios The Best, que coronan al mejor jugador de la temporada. Hasta que llegue el balón de oro en enero.

Luka Modric, Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo son los tres finalistas de este trofeo.

Sergio Ramos ha sorprendido con su atuendo, un esmoquin blanco muy parecido al que lleva Brad Pitt en la película dirigida por Quentin Tarantino, Malditos Bastardos.

El diario AS se ha percatado de ello y lo ha compartido en este jocoso tuit.

El look de @SergioRamos en The Best 🤔🎥#TheBest 🏆 #FIFAFootballAwards

📡En directo: https://t.co/vP4Qzw8oKkpic.twitter.com/ZcS2qHz8p7