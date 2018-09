Justin Theroux habla por primera vez tras su ruptura con Jennifer Aniston

Justin Theroux ha hablado por primera vez de su separación de Jennifer Aniston en una entrevista publicada por The New York Times. El actor habla de la ruptura como "desgarradora" en el sentido de que "la amistad entre ambos no será la mismo, y se ceñirá al día a día".

"La relación se está enfriando y cambiando, por ese lado es algo de lo que estamos orgullosos", señala el intérprete. La pareja anunció a principios de año en un comunicado conjunto que se separaban después de más de dos años de matrimonio.

"Somos dos mejores amigos que han decidido tomar distintos caminos como pareja, pero deseamos mantener nuestra cariñosa amistad", dijeron entonces. Las declaraciones hicieron que los rumores en Hollywood se multiplicasen, incluso hicieron que Aniston tuviera que responder preguntas sobre su situación sentimental en una entrevista con la revista InStyley sobre cómo se encontraba tras la ruptura.

"Es un poco loco. Se lanzan cosas como 'Jen no puede mantener a un hombre' o 'Jen renuncia a ser madre porque es egoísta y se dedica en exclusiva a su carrera", señaló entonces la actriz. "También se dice que estoy destrozada y triste. Primero, con el debido respeto, no estoy destrozada, y segundo, eso son suposiciones arriesgadas".

En la entrevista con el diario neoyorquino, Theroux señala que la especulación y los rumores tras la ruptura de la pareja es "como un choque entre asteroides". "En esos pequeños momentos es donde se plasma la realidad", indica. "Pero todo puede parecer como un terremoto 10 en la escala de Richter si haces el titular lo suficientemente jugoso y atractivo."