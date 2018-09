Los videos del Govern de Puigdemont ante la jueza Lamela: "Nunca promovimos ningún acto violento"

L'Agència Catalana de Notícies (ACN) ha desvelado esta mañana los vídeos con las declaraciones de los exconsellers del Govern de Carles Puigdemont ante la magistrada de la Audiencia Nacional (AN) Carmen Lamela. La grabación data del pasado 2 de noviembre, es decir, unas horas antes de que todos ingresaran en prisión, y muestra "cómo todos los miembros aseguraron en varias ocasiones que nunca promovieron participar en ningún acto violento o que pretendieran impedir la acción policial o judicial", indica su información.

Apelando a sus antecedentes personales y políticos, los políticos independentistas argumentaron que no creen en la violencia como solución política, sino que en sus trayectorias han apostado por el diálogo y la democracia. Además, en la información de ACN se observa al el exvicepresidente Oriol Junqueras negando haber gastado dinero público en el referéndum del 1-O, mientras el entonces responsable de Cultura, Santi Vila, destacó sus negociaciones con políticos de Madrid para encontrar una solución dialogada que "evitara el colapso", indica la agencia.

UN ANY DE L'1-O: Els vídeos del Govern de @KRLS defensant-se davant Lamela abans d'entrar a presó: "Mai vam promoure cap acte violent" https://t.co/wRaYQIAcG9pic.twitter.com/gs1hNeN4em — ACN (@agenciaacn) 24 de septiembre de 2018

Aparte de los interrogatorios, que duraron cerca de hora y media en total, la sesión se prolongó dos horas más para la petición de medidas cautelares, prisión provisional, que hizo la fiscalía, y las alegaciones contrarias de las defensas.

La mayoría de los interrogados, investigados por acusaciones de rebelión, sedición, desobediencia, prevaricación y malversación, responden únicamente a sus respectivos abogados, aunque alguno respondió al resto de defensas y Vila -el único al que le impusieron prisión con fianza-, respondió a la fiscalía y la magistrada. Los interrogatorios, informa ACN, duraron unos cinco minutos cada uno.

"Soy creyente"

Los vídeos difundidos por este medio muestran, además, unas declaraciones de Junqueras en las que, para remarcar que no había ni ordenado ni ideado acto violento alguno, recurre a explicar su propia fe. "Soy creyente y cualquier cosa relacionada con la violencia me parece fuera de lugar", dijo. "Mis convicciones me alejan y me impiden cualquier relación con actos violentos de ninguna forma", abundó.

Además, es relevante la declaración del antiguo responsable de Interior de la Generalitat catalana, Joaquim Forn, quien aseguró que siempre ordenó a sus subordinados y a los Mossos d'Esquadra, en público y en privado, que los mandatos judiciales "deben cumplirse". "Tenemos competencias como policía judicial y se deben cumplir los mandatos, fueran del tipo que fueran", añadió.