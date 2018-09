El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó hoy una vez más a su nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, y puso en duda las motivaciones de las dos mujeres que a lo largo de los últimos días han acusado al magistrado de haberse comportado de manera inapropiada durante su juventud.

"Es absolutamente político. Estoy con él hasta el final", señaló Trump a su llegada a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde este lunes comienza una agenda de tres días que tendrá como platos fuertes su discurso del martes ante la Asamblea General y su debut como presidente de una sesión del Consejo de Seguridad el miércoles.

El mandatario volvió a insistir, como viene haciendo desde hace días, en que Kavanaugh es "un buen hombre" y puso en duda los motivos que pueden haber llevado a Debora Ramírez y Christine Blasey Ford a haber sacado a la luz la conducta del magistrado, décadas después de que los hechos tuvieran lugar.

"Nunca lo mencionaron y de repente lo hacen (...). Creo que podría ser una de las cosas más injustas que le ha pasado nunca a un candidato a lo que sea", sostuvo.

Estas declaraciones se producen después de que este domingo la revista de The New Yorker publicará un artículo en el que Ramírez acusa al juez de haberla acosado sexualmente cuando ambos eran alumnos de la universidad de Yale, en el año académico 1983-84.

A new allegation of sexual misconduct has been made against Brett Kavanaugh, dating back to his college years. "This is a serious, disturbing, and credible allegation, and should be fully investigated," Senator Mazie Hirono said. https://t.co/IU8o71QMpc