Xabier Fortes (Los Desayunos) carga contra dos exjefes y "trolls" de TVE: "Tiene bemoles"

Xabier Fortes es el nuevo presentador de Los Desayunos de TVEy sustituto del polémico Sergio Martín. La llegada de Fortes al programa matinal del ente público y los comentarios que ha generado su presencia en el espacio televisivo ha hecho que Fortes cargue en Twitter contra dos exjefes de TVE.

"Me cuentan que dos exjefes de TVE, ahora reconvertidos a trolls, y que antes se dedicaban a manipular, censurar y amenazar, me acusan de censurar unos audios que afectan a una ministra. Tiene bemoles. Pero si los hemos dado, justo al revés que hacíais vosotros! En fin...", ha escrito.

Fortes no ha dicho nombres pero Carmen Sastre, exdirectora de contenidos de los informativos de RTVE, se ha dado por aludida y ha entrado al trapo, siendo muy dura con el presentador.

Esta ha sido la publicación que ha iniciado la gresca en Twitter:

Después ha venido la respuesta de Fortes y la contestación de Sastre, que ha dicho: "Fortes me llama troll por estar en twitter a cara descubierta. Siento no estar a su nivel, porque yo no insulto. No tengo la culpa de que la audiencia prefiera a Ferreras. Tampoco de que los desayunos de primera hora sean los terceros. Datos de consultoras", escribe, y añade la etiqueta "diario de una cesada".

Hay periodistas que ser q faltaran a clase el día que se hablaba de objetividad. Antes aceptaban las denuncias del Consejo de Informativos sun comprobar si eran ciertas y tengo pruebas. Ahora insultan en su nombre. Ellos solos se retratan.#diariodeunacesada — Carmen Sastre (@Carmensastre12) 24 de septiembre de 2018