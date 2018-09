El mensaje póstumo de Paco de Lucía que permitió a Malú dejar de llorar su muerte

Oxígeno, el nuevo disco de Malú, contiene una canción muy especial para ella. Se llama Llueve alegría, la canta con Alejandro Sanz y es un homenaje a Paco de Lucía.

Este lunes, en su visita a El Homiguero(Antena 3), la cantante reveló una anécdota que permite comprender mejor la personalidad del maestro de la guitarra cuatro años y medio después de su muerte.

Durante la entrevista, Pablo Motos alabó la figura de Paco de Lucía: "Yo creo que se han dicho todos los piropos de Paco de Lucía. Nunca hubo nadie como él y nunca creo que lo haya".

El presentador preguntó a Malú si su tío le había dado algún consejo y ella respondió que no. "Mi familia te marcaba a fuego sin decir absolutamente nada. Te creaba una responsabilidad y un respeto hacia el escenario [...] Pero no es una familia de contar ni de decirte 'niña ve por aquí o ve por allá'. Ni siquiera de decirte 'esto está bien", explicó.

Para explicar mejor a qué se refería, Malú contó algo que no había hecho hasta ahora, "porque después de cuatro años y pico es la primera vez que puedo hablar con normalidad de este tema".

La cantante afirmó que su tío nunca le había dicho nada sobre su carrera. "Lo bueno en mi familia se da por hecho, lo malo se critica", afirmó.

Un año antes de morir, Malú y Paco de Lucía compartieron cartel en Starlite (Marbella). Ella tocaba un día y su tío al día siguiente. "Así que vino a vernos por primera vez al escenario. Obviamente yo estaba muerta. Canté todo el show para él, canté como yo sabía que él quería que cantara y a mí no me dijo gran cosa. Me dijo 'muy bien... ha estado muy bonito... muy bien'...", dejó en el aire.

Pero después de aquel concierto, le hicieron una entrevista. Las imágenes quedaron grabadas pero no se llegaron a emitir. "Y cuando él murió, al poquito tiempo me las pusieron y en ellas decía que se había emocionado mucho, que le gustaba mucho, que era una pedazo de artista... Me dio su aprobación, por primera vez en la vida y yo creo que ahí fue cuando yo dejé de llorar compulsivamente su pérdida", explicó.

Malú contó que en aquel momento pensó: "Te has ido, pero sé que tengo tu aprobación porque no me has dicho que está mal, ¿no? Esta familia funciona así".

Puedes verlo en este enlace.