Las seis preguntas sobre relaciones que más reciben los médiums

Mrs_2015 via Getty Images

En un mundo lleno de incertidumbre, mucha gente recurre a médiums y videntes en busca de respuestas sobre su vida y sus seres queridos.

Debra Katz, clarividente y trabajadora social, comenta en declaraciones al HuffPost que la mayoría de las preguntas que recibe de sus clientes tienen que ver con las relaciones.

"He conocido a miles de clientes durante los últimos 25 años y diría que el 90% me ha hecho preguntas relacionadas con relaciones sentimentales. Puede ser la principal razón por la que acuden para recibir una lectura o puede ser solo un motivo más aparte de las dudas relacionadas con su carrera profesional o con el propósito de la vida", explica.

Aunque hay muchas personas que no creen en estas lecturas, otras muchas personas no dejan de creer (o al menos de desear) que estas sesiones les aporten algo de claridad en sus relaciones, con su familia y con sus amigos. Descubre las preguntas que más reciben.

1. ¿Conoceré a mi alma gemela?

Esta es, sin duda, la pregunta sobre relaciones que más recibe la médium y clarividente Cari Roy por parte de sus clientes. De hecho, asegura que surge prácticamente en todas las lecturas que hace, ya sea una persona soltera o esté en una relación en la que no se siente segura de estar con la persona adecuada.

"Si no estamos en una relación sana, muchos de nosotros sentimos que estamos solos en el mundo. Allá donde miramos, vemos ejemplos de parejas felices y nos preguntamos si nos tocará a nosotros también. Como clarividente profesional, soy una persona a la que suelen acudir las personas en busca de guía sobre quién, cuándo y cómo aparecerá esa persona", dice Cari Roy.

Sowande Mustakeem, clarividente, médium, numeróloga y profesora de Estudios Afroamericanos en la Universidad Washington de San Luis, les pide a sus clientes que sean muy conscientes de cómo les gustaría que fuera esa potencial pareja.

"También les recuerdo que hay que tener claro qué es un alma gemela y qué supondría en su vida según en qué parte del camino se encontrasen. Esa conciencia puede hacernos comprender qué es lo que buscamos, ya que nuestras palabras son poderosos catalizadores", indica.

2. ¿Me está poniendo los cuernos mi pareja?

Según la Asociación Estadounidense de terapia matrimonial y familiar, se estima que el 25% de los hombres y el 15% de las mujeres que están en una relación seria han sido infieles a sus parejas practicando sexo con otras personas. Si se incluyen los sentimientos y otros actos íntimos, el porcentaje es aún mayor. Por ello, no es de extrañar que algunas personas acudan a estas consultas para disipar sus temores o confirmar sus sospechas.

"En este mundo en constante evolución, con tantas páginas para ligar y con tanta interacción por las redes sociales, es fácil tener tentaciones. La gente está sofisticando mucho sus métodos de esconder estos secretos, pero a muchas personas sí que las pillan. A menudo me utilizan como canal para ayudar a descubrir la verdad. Cuando hackearon la página web de Ashley Madison, hubo un gran aumento en la clientela", explica Cari Roy.

Debra Katz también recibe con frecuencia esa pregunta, aunque le gusta más cuando los clientes le piden que les hable sobre su relación en general sin sacar directamente el tema de la infidelidad.

"De este modo, si hay una aventura extramatrimonial o, por ejemplo, consumo de drogas, implicación en actividades ilegales u otros embustes, simplemente saldrán a la luz, y así todos estamos más seguros porque la información viene de una fuente intuitiva y no solo de mi mente analítica", argumenta.

3. ¿Dejará mi amante a su pareja por mí?

A Roy, esta pregunta le resulta complicada de responder, ya que le obliga a dejar a un lado sus propios sentimientos sobre la infidelidad y sobre la forma de empezar una relación. Aunque ha sido testigo de cómo han empezado muchas relaciones de este modo, no permite que eso nuble su respuesta y aborda cada caso de forma independiente.

"Nunca juzgo a nadie por esto. Nos enamoramos en momentos inoportunos y no me corresponde a mí decir si está bien o mal. Sin embargo, he estado haciendo lecturas durante 30 años y sí que puedo decir que, desde mi experiencia, solo el 20% de las relaciones que empiezan así tienen un final feliz", comenta.

4. ¿Cómo puedo conseguir gustarle a una persona o que me quiera?

El amor no correspondido es una forma dolorosa de rechazo. Ser ignorado por la persona que te gusta, algo que es muy común en el panorama actual de las relaciones, es incluso más frustrante, ya que hace que la persona enamorada solo pueda hacer conjeturas porque no recibe ningún tipo de conclusión. Los clientes de la clarividente Shirley Lipner acuden a menudo para preguntar si esos pretendientes que desaparecieron de su vida volverán algún día.

"Muchos de mis maravillosos clientes solteros me hacen esta pregunta porque están más y más aislados y buscan conectar con alguien. Mi consejo es olvidarse ya de las aplicaciones para ligar. En mi opinión, lo que hacen es fomentar la falta de intimidad. Cada uno tiene que vivir su vida y esa persona aparecerá".

5. ¿He fracasado en el amor por romper/divorciarme?

Después de haber invertido años o incluso décadas en una relación, una ruptura puede hacerte sentir que has desperdiciado tu valioso tiempo, que cometiste un error o que, de algún modo, "fracasaste" en el amor. Sin embargo, la médium Laura Lynne Jackson, autora del éxito en ventas del The New York TimesThe Light Between Us, insiste en que no hay que pensar eso. De hecho, recomienda pensar lo contrario, algo que tiene que explicarles a menudo a sus clientes.

"Un divorcio o una ruptura pueden indicar que la relación ya ha cumplido su papel en tu vida. Dejarlo es un éxito, una lección, una gran victoria para el camino de tu alma", opina Jackson. Permanecer en una relación estancada y sin amor puede ser el verdadero "error", por así decirlo, según opina ella.

"Las relaciones que no permiten que cada individuo siga creciendo por dentro hacen que se estanque. Permanecer con la otra persona puede ser el verdadero error", advierte.

Las personas que terminan una relación romántica y son capaces de mantener una relación amable y cordial, o incluso de amistad, están dando un importante paso adelante, según Jackson. A veces, sin embargo, no es ni sano ni posible mantener a un ex en tu vida, sobre todo si era una relación tóxica o abusiva.

"Para las personas que cortan una relación o un matrimonio en el que hubo abusos, la lección es que valoren lo suficiente su propia energía vital y su luz para dejar atrás la situación".

6. ¿Puedo solucionar un problema pendiente con una persona amada que ya falleció?

No todo el mundo logró resolver los problemas, rencores y arrepentimientos que tenía con su pareja antes de que muriera. Sin embargo, Jackson, como médium, cree que aún es posible abordar los problemas pendientes cuando un miembro de la relación ha fallecido.

"Si te hizo algo malo o no asumió la responsabilidad de sus actos, una vez que cruza al otro lado, lo ve de forma diferente y busca tu perdón. A menudo, cuando hago una lectura, entrego mensajes de amor y de perdón entre el cliente y el familiar o la persona amada que está al otro lado", explica.

Jackson también comenta que no es estrictamente necesario recurrir a un médium para ayudar a enmendar estos problemas. Recomienda a sus clientes que pidan una señal a la persona fallecida y estén atentos para encontrarla en el mundo.

"Las señales que utilizan por defecto son las monedas, las perturbaciones electrónicas (SMS en blanco, llamadas, luces que parpadean, mal funcionamiento de dispositivos electrónicos o del ordenador), así como pájaros, mariposas, libélulas, mariquitas y ciervos. También pueden enviar canciones o señales con números repetidos, como las 11:11 [en un reloj] o el 444", enumera.

"Las relaciones no terminan con la muerte. La muerte es un portal, no un callejón sin salida, y el amor y el perdón son los mejores nexos", concluye Jackson.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.