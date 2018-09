May defiende que es mejor no tener acuerdo sobre el Brexit que lo que ofrece ahora la UE

La primera ministra británica, Theresa May, ha indicado este martes que cree que es mejor que no haya un acuerdo sobre el Brexit que la oferta planteada actualmente por la Unión Europea, insistiendo en que Reino Unido espera contrapropuestas de Bruselas para seguir avanzando en la negociación.

"Siempre he dicho que no tener un acuerdo es mejor que un mal acuerdo. Creo que un mal acuerdo sería uno que rompiera Reino Unido", ha señalado al ser preguntada sobre era mejor un 'no acuerdo' que uno similar al acuerdo de comercio existente entre la UE y Canadá.

Posteriormente, su portavoz ha aclarado que May se estaba refiriendo específicamente al tipo de acuerdo que ofrece actualmente la UE para la futura relación comercial entre Reino Unido y el bloque, que Londres cree que separaría a Inglaterra, Gales y Escocia de Irlanda del Norte al insistir en que en el Úlster imperaran normas aduaneras diferentes.

"Nadie quiere un buen acuerdo más que yo", aseguró el viernes la primera ministra al término de la cumbre de Salzburgo, donde los líderes europeos expresaron su rechazo a la propuesta de May para el Brexit.

"Pero la UE debe tener claro que no revocaré el resultado del referéndum", que calificó del "mayor ejercicio democrático" realizado en el país, "ni romperé mi país".

Sin segundo refrendo

Por su parte, el ministro británico del Interior, Sajid Javid, afirmó hoy que no habrá un segundo referéndum sobre el Brexit y alertó sobre la necesidad de trabajar para mantener el nivel de cooperación en materia de seguridad después de la salida de su país de la UE.

Javid participó hoy en un EFE Foro Líderes organizado por la agencia Efe en Madrid, donde el proceso para la salida de su país de la Unión y los efectos en diferentes políticas centraron su intervención inicial y las preguntas posteriores del público.

En junio de 2016 los británicos decidieron la salida de su país de la Unión, que se hará efectiva el 29 de marzo de 2019, aunque habrá un período transitorio que culminará en enero de 2021.

En medio de comentarios en las últimas semanas sobre la posibilidad de un segundo referéndum, el conservador Javid rechazó hoy abiertamente esa hipótesis, porque dijo que lo contrario sería "no respetar la opinión de los ciudadanos".

"No va a haberlo. Este Gobierno nunca estará a favor" de esa eventual segunda consulta, subrayó el titular de Interior, para quien se trata de una cuestión de democracia.