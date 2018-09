POLÍTICA

"Soy independiente y nadie me va a dar órdenes" Rosa María Mateo en la Comisión de Control

Rosa María Mateo niega las "purgas" en RTVE durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la corporación. Afirma que "no soy podemita, no soy socialista, no soy de nadie".