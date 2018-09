Willy Toledo en TV3: "Teresa de Calcuta es una de las mayores criminales que han pisado este planeta"

Willy Toledo reapareció este sábado en televisión tras su detención el pasado 13 de septiembre por un supuesto delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. El actor acudió al programa Preguntes Freqüents (TV3) junto a su abogado, Endika Zulueta, para contar los detalles de su detención.

Tras asegurar que asumiría todas las consecuencias de su desobediencia a pesar de que no da "crédito a lo que está pasando en este país", se enzarzó en una discusión con el periodista Israel García-Juez sobre la iglesia católica y las ofensas a los sentimientos religiosos.

"Verá, yo soy adorador de Satán", dijo Toledo con sorna. "Y ustedes, en la Iglesia Católica, Apostólica, pederasta y Romana no paran de insultar a Satán continuamente llamándole el maligno. Bueno, pues a mí me ofenden mis sentimientos religiosos satánicos el que ustedes estén insultándonos a los satánicos todos los puñeteros días de nuestra vida.

A mí me ofenden continuamente los medios de comunicación, en la calle, los políticos, los fascistas.... Me ofenden profundamente todos los días de mi vida pero no voy por ahí denunciando a los fachas, a los políticos y a aquellos que me ofenden todos los días. Yo entiendo que usted se pueda sentir ofendido, lo siento muchísimo. A mí me ofende muchísimo más que esté legislado en el Código Penal español las ofensas a los sentimientos religiosos.

Me ofende que unos señores que creen en seres imaginarios tengan el poder para obligar a los políticos a introducir artículos en el Código Penal sobre sus creencias".