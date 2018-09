Así emociona una niña al mundo con su arrebatadora interpretación del himno de EEUU

Se llama Malea Emma Tjandrawidjaja, tiene siete años y está dejando sin habla a medio mundo. Su súper poder: cantar de una forma arrebatadora, todo alma.

Su nombre se ha convertido en tendencia después de dejar sin palabras a los asistentes del partido de fútbol entre Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounders, el pasado domingo por la noche en el Stub Hub Center, en Los Ángeles (EEUU).

No importó que los locales, los suyos, ganaran por 3-0; la clara protagonista de la noche fue ella, que actuó antes del pitido inicial, en el momento de interpretación del himno nacional. Desde la primera nota, Malea Emma dejó a todo el mundo alucinando. 25.000 personas de público y ella, dándolo todo.

MUST-WATCH: 7-year-old @MaleaEmma delivers one of the best 🇺🇸 national anthem performances in @StubHubCenter history. pic.twitter.com/SPTY2naMDA

Hasta la estrella absoluta de los de LA Galaxy y exfutbolista del FC Barcelona, Zlatan Ibrahimovic, la ha calificado como el "jugador más valioso" (MVP)del partido. Y es que, con su voz, la pequeña los llevó en volandas hasta la victoria final.

Según informa CBS Los Ángeles, la pequeña cantante fue elegida para actuar el domingo a través del concurso de himnos de los Galaxy en Instagram.

😍 PRICELESS.



7-year-old @maleaemma just won the #GalaxySocial National Anthem contest and her reaction will hit you right in the feels 😭😭😭 pic.twitter.com/FnyFLSgQha