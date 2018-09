Carmen Lomana en 'Espejo Público' sobre el vestido de la mujer de Pedro Sánchez: "Es espantoso, parece una azafata de 'American Airlines'"

Carmen Lomana no se ha cortado este miércoles en Espejo Público. Susanna Griso le ha preguntado a su colaboradora qué opinaba del vestido que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, lució en su encuentro con los Trump a comienzos de semana, y la televisiva ha sido tajante: "Es espantoso".

"Parece una azafata de 'American Airlines', este vestido no se lo tenía que haber puesto, no era una visita de Estado y esto no viene a cuento", ha seguido Lomana, visiblemente molesta con el atuendo elegido por Gómez.

Así es como viste una azafata de American Airlines:

AMERICAN AIRLINES

La mujer de Pedro Sánchez lució un vestido de Josep Font para la firma Delpozo, valorado en 2.000 euros. Y eso tampoco ha gustado a Lomana, puesto que Font es el autor de los vestidos que Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, ha lucido en el pasado: "Podría haber optado por otro diseñador español", ha sentenciado.