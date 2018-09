El "Gobierno de la vergüenza" y del "fraude": PP y Cs cargan contra Calvo

En ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha sido la encargada de afrontar la sesión de control de este miércoles en el Congreso. Y lo ha hecho frente a un PP y un Ciudadanos que reclaman un adelanto electoral, que censuran al gabinete por ser un "fraude" y por "mentir" y que han usado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como diana de sus críticas.

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha calificado al Ejecutivo como el "Gobierno de la vergüenza" por cuestiones como su posición con Cataluña o su último contencioso con la Cámara Baja, y por eso le ha pedido que rectifique y convoque elecciones cuanto antes. Montserrat preguntaba a Calvo si el Gobierno respeta las reglas del juego. "Siempre", ha respondido tajante Calvo.

En su réplica, Montserrat no solo ha aludido a la discusión entre el Ejecutivo y el Congreso por la enmienda que los socialistas quisieron incluir en un proyecto sobre violencia de género para reformar la ley de estabilidad y retirar el veto del Senado a los objetivos de déficit. También ha centrado sus críticas en Cataluña.

Calvo, por el contrario, se ha limitado a hablar del contencioso con el Congreso, para reprochar a los populares que son ellos los que no han respetado las reglas del juego y recordar que en 2013 el entonces presidente de la Cámara, Jesús Posada, admitía que la Mesa del Congreso no puede revisar el acuerdo sobre una enmienda que hace una comisión.

En este cara a cara, la portavoz del PP ha acusado a los socialistas de no respetar la separación de poderes y ha considerado una "vergüenza" que hayan querido "mancillar" el pacto de Estado de la lucha contra la violencia de género añadiendo a una de sus leyes esa "enmienda mordaza".

Los que "odian" España

No se ha quedado en ese asunto la portavoz del PP, para quien también es una "vergüenza" que el Ejecutivo gobierne con 84 diputados o con la ayuda de quienes "odian" España. Después se ha detenido en Cataluña para considerar una "vergüenza" que haya habido ministros que han pedido la libertad de los independentistas presos, indultos o el final de su prisión preventiva, y ha criticado a Sánchez por no desautorizarlos. Carmen Calvo no ha querido entrar a responder todos los reproches lanzados por Montserrat.

La vicepresidenta se ha limitado a instar a la portavoz popular a aceptar, en ese mismo momento, las mismas reglas de juego que se aplicaron en 2013, cuando Jesús Posada reconocía que "ni el artículo 31 del reglamento de la Cámara ni ningún otro precepto" le daban a la Mesa las competencias para revisar las decisiones de una comisión sobre la inclusión de enmiendas. Y ha reclamado a Montserrat que acepte esas reglas del juego, para advertirle después que eso es "seguridad jurídica" y "democracia".

Por su parte, José Manuel Villegas (Ciudadanos) preguntaba a Calvo por "la situación política en España", una referencia genérica que ha dado pie a intensas críticas a la Administración Sánchez. Sostiene que es un "fraude", que ha habido un "engaño reiterado" a la ciudadanía y que su credibilidad está "dinamitada", porque no se han convocado elecciones tras la moción al PP, porque ha pactado con "populistas y separatistas" y porque miente, por ejemplo, sobre su tesis.

Villegas ha pedido que no se alargue más "la agonía" a los ciudadanos, pero Calvo le ha replicado que esos ciudadanos lo que necesitan son "respuestas" y apenas un 14% de los sondeados creen que se les dan en cámaras como el Congreso. "Gracias a su inestimable colaboración", le ha dicho al político naranja, hay respuestas que no se dan, proyectos que no salen adelante.

"Ustedes, que son el cuarto grupo del parlamento, tenían previsto muy rápidamente pintar España de naranja y ahora la van a pintar de negro", ha denunciado. Por ello, ha reclamado que se atiendan las necesidades de los españoles, lo que el PSOE, dice, está dispuesto a hacer porque tiene una mayoría "legal y legítima" para hacerlo.

Mejor no "enredar" sobre los aforamientos

La vicepresidenta del Gobierno también ha recordado a Podemos que no conviene "enredar" ni trasladar confusión a los ciudadanos al abordar la reforma constitucional y que en lo que queda de legislatura sólo es factible afrontar cambios por la vía ordinaria, como la limitación de los aforamientos.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, quería saber si el Ejecutivo considera que los cambios constitucionales que se necesitan "se agotan con la eliminación de algunos aforamientos". Belarra ha calificado de "inexplicable" que el Gobierno que salió de "una moción de censura contra la corrupción "no quiera meter mano a la inviolabilidad del rey" y abra el debate sobre los aforamientos sin abrir otros, como los derechos sociales.

A lo que Calvo ha respondido que hay que ser "precisos" porque la Constitución tiene "una parte hiperprotegida" que para ser reformada requiere "Cortes constituyentes y referéndum posterior", lo que alargaría mucho más los plazos.