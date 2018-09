Es una de las modelos mejor pagadas del mundo, está casada con uno de los mejores deportistas del mundo y es madre de dos hijos.

Así, a grandes rasgos, podría parecer que la vida de la brasileña Gisele Bündchen es maravillosa. Y que así lo ha sido siempre. Pero las apariencias engañan y ella misma lo ha querido contar en un libro, Lessons: My Path to a Meaningful Life (Lecciones: mi camino hacia una vida llena de significado), que sale a la venta el próximo 2 de octubre. Bündchen revela que tuvo que luchar contra pensamientos suicidas y enfrentarse a ataques de pánico.

"Las cosas pueden parecer perfectas desde fuera, pero no tienes idea de lo que pasa realmente", ha contado la modelo en una entrevista en exclusiva en People. "He sobrevivido, pero no cambiaría nada ya que quién soy hoy tiene que ver con esas experiencias", explica.

La modelo de 38 años confiesa en la revista que de niña no se sentía demasiado especial, hasta que con 14 años fue descubierta por un agente de modelos en un centro comercial de São Paulo (Brasil).

Tres años después, y tras unos inicios un poco complicados, se hizo famosa al desfilar en topless para Alexander McQueen y reivindicar las curvas en la portada de Vogue. Fue poco antes de empezar su mediática relación con Leonardo DiCaprio (2000 a 2005) y poco antes de sufrir su primer ataque de pánico.

En la entrevista con People, que llega al quiosco este viernes, revela que en 2003 tras un vuelo accidentado abordo de un avión pequeño empezó a sentir miedo en túneles, ascensores y espacios cerrados. "Vivía un momento maravilloso en mi carrera, estaba cerca de mi familia y me había considerado siempre una persona positiva, realmente me estaba castigando. Pensaba, '¿por qué debería estar sintiendo esto?' Era como que no podía sentirme mal", explica en la revista. "Pero me sentía impotente. Tu mundo se vuelve cada vez más y más pequeño, y no puedes respirar, que es la peor sensación que he tenido".

Esos ataques de pánico fueron más allá y empezó a sentirlos en casa, entonces fue cuando empezaron a invadirle los pensamientos suicidas. "De verdad llegué a pensar que si saltaba por el balcón, eso terminaría y nunca tendría que preocuparme por esa sensación de que mi mundo me estaba asfixiando".

Aunque lo superó con ayuda de un especialista y de medicación, la modelo (retirada de las pasarelas desde abril de 2015) intentó eliminar la medicación que le estaba generando también un sentimiento de dependencia y ansiedad. "Estaba como, '¿qué pasa si pierdo la píldora? ¿voy a morir?", cuenta.

Y fue en ese punto donde decidió (también con ayuda) cambiar su estilo de vida: "Fumaba, bebía una botella de vino y tres frappucinos de moka al día y lo dejé todo de golpe". También abandonó el azúcar y lo cambió por el yoga y la meditación.

"Pensé, 'si estas cosas son de alguna manera la causa de mi dolor, tengo que eliminarlas", cuenta la modelo, que no sólo acabó con ese estilo de vida. También con sus relaciones. En 2005 se separó de Leonardo DiCaprio y dice que no se arrepiente. Cuatro años después comenzó su relación con Tom Brady y el 9 de diciembre de 2009 se convirtió en madre por primera vez. Su segundo hijo nacería tres años más tarde.

