La emotiva historia del joven que no tenía dinero para imprimir su CV tiene final feliz

Lo de Carlos Duarte ha sido de película. El nombre de este joven argentino empezó a aparecer en los medios de comunicación de todo el mundo después de que este viernes se hiciese viral una imagen de su currículum escrito a mano porque no tenía dinero para imprimirlo. Solo tres días después ha conseguido un puesto de trabajo.

Duarte se encontraba buscando empleo por distintos locales cuando entró al establecimiento donde trabaja Eugenia López, quien le pidió el currículum. Al decirle que no lo tenía impreso porque no tenía dinero, Duarte no dudó en echar mano de la imaginación y cogió su libreta y un lapicero para escribirlo manualmente.

López compartió una instantánea de la nota en su perfil de Facebook e hizo un llamamiento a quien tuviese procesos de selección abiertos para que contase con él. "Qué importa si no tenía para imprimir si lo que quiere y necesita es trabajar", escribió entonces.

Gracias a ella, la imagen fue compartida más de 10.000 veces y por esto también ha encontrado en solo tres días lo que estaba buscando: un puesto de trabajo. Duarte empezará a trabajar este jueves en una fábrica de vidrio, según informa Clarín.

En las diversas entrevistas que el joven ha concedido a los medios, le agradece la labor a Eugenia, a la que califica como su "ángel de la guarda". López, por su parte, también se ha acordado de Duarte en una publicación de Facebook este miércoles, donde ha deseado lo mejor para el joven, al que ha acompañado incluso a platós de televisión en Argentina.

"No ha sido un cuento de hadas, ni de príncipes a caballo que rescata a la princesa de la torre más alta, pero sí es una hermosa historia que para siempre quiero guardar en lo más profundo de mi corazón. Ojalá, ojalá todos puedan conocer a Carlos", escribe.