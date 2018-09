Trump hace en la ONU justo lo que dijo en 2014 que no había que hacer

Risas y más risas. A mucha gente a lo largo y ancho del planeta, incluidos los que estaban presentes en la Asamblea General de la ONU, el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, les generó eso. Básicamente no pudieron contenerse al escuchar una hiperbólica defensa de las hazañas económicas del mandatario.

Trump, un presidente alérgico a las críticas, hizo una apuesta arriesgada al llevar a la ONU la misma frase que sus votantes aplauden sin chistar en sus mítines políticos, y que solo consiguió arrancar carcajadas nerviosas en el auditorio donde pronunció su segundo discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

"En menos de dos años, hemos conseguido más que casi ningún otro Gobierno en la historia de nuestro país", sentenció Trump al inicio del discurso.

Las risas de algunos diplomáticos se escucharon hasta por televisión y parecieron desconcertar a Trump, quien trató de defenderse con un "es verdad" antes de esbozar una sonrisa y reconocer: "No me esperaba esa reacción, pero no pasa nada".

Lo que quizá no se esperaba tampoco el presidente estadounidense es que la gente tirara de hemeroteca. Hemeroteca que, en su caso, es muy, muy extensa.

We need a President who isn't a laughing stock to the entire World. We need a truly great leader, a genius at strategy and winning. Respect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de agosto de 2014

"Necesitamos un presidente que no genere las risas del mundo entero. Necesitamos un líder real, un genio en las estrategias y un ganador. ¡Respeto!", escribió Trump en 2014.

Obviamente, las respuestas 'repescando' este mensaje no han tardado en llegar...

"Totalmente de acuerdo. ¿Cuándo dimites?".

To quote the UN today, "HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!" — valkmer2 (@valkmer2) 25 de septiembre de 2018

"Para citar en la ONU hoy".

How was your day today? — Peter Bissinger (@pdbiss) 25 de septiembre de 2018

"¿Cómo ha ido tu día hoy?".

You finally caught on!! Is this your resignation?? Yes!! — 🌜🌍 Meaghan 🌍🌛 (@MeaghanHaggert1) 25 de septiembre de 2018

"¡Por fin lo has entendido! ¿Esta es tu dimisión? ¡¡Sí!!".