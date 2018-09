Una colaboradora habitual de 'Sálvame' deja el programa

Sálvame ha perdido —por el momento— a Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, y principal fuente del programa en lo que concierne a su extensa y famosa familia.

La salida de la sobrina de la tonadillera viene después de las tres llamadas de su tía a Telecinco —dos a Sálvame y una a Gran Hermano VIP, donde está su hija Chabelita concursando— en menos de dos semanas.

"Tengo algo que contar, Anabel Pantoja deja definitivamente Sálvame", decía Kiko Hernández en pleno directo este martes. También ha contado que los directivos del programa no estaban de acuerdo con esta decisión. Poco después, la cuenta de Twitter del espacio televisivo decía:

Nos despedimos con un sabor un poco amargo después de saber que Anabel Pantoja quiere dejar de colaborar en @salvameoficial

¡ESPERAMOS QUE RECAPACITE Y VUELVE A SU SILLA!

Hasta mañana y no olvidéis que os están esperando nuestros compis de @cazamariposastv en @divinity_es 😘 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 25 de septiembre de 2018

Ahora, en la tarde del miércoles, ha sido la propia Pantoja (sobrina), la que ha explicado entre lágrimas su salida de uno de los programas más vistos de la televisión en España.

"No tiene nada que ver con nadie. No me han mandado ningún mensaje para que me vaya", aseguró Anabel Pantoja. Sus compañeros del programa han hablado de que está saturada y que todo ha estallado con las últimas llamadas de su tía a Telecinco.