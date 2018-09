Duque rechaza dimitir: "No se ha eludido ningún impuesto"

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha descartado dimitir y ha dicho que tiene el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de defender que la polémica sobre su sociedad "no tiene nada que ver" con otros casos y que todo es legal: "No ha habido ahorro real de impuestos".

Duque ha comparecido ante la prensa al mediodía después de que esta mañanaOK Diario haya publicado que compró una casa de lujo en la costa alicantina a través de una sociedad instrumental, eludiendo el pago de cuatro impuestos. Posteriormente, la misma web ha colgado otra noticia en la que se afirma que su casa en Madrid también está a nombre de Copenhague Gestores de Inmuebles, de la que es administrador junto a su mujer, María Consuelo Femenía, que es embajadora en Malta.

El ministro ha dicho que le recomendaron crear esa sociedad, que ha liquidado todos los impuestos y que cuesta mucho deshacerla, por lo que no se plantea disolverla.

EFE

"No ha habido ahorro de impuestos"

"No ha habido ahorro real de impuestos en absoluto", ha remarcado Duque. "Entiendo que no se elude ningún impuesto", ha añadido otra vez durante su comparecencia. Para el astronauta, todo es completamente "legal" y está al corriente "de todas las obligaciones fiscales".

Duque ha relatado que "alguien", cuando compró la casa de Javea y fue a registrarla, le comentó la posibilidad de constituir una sociedad patrimonial: era la "burbuja" inmobiliaria y el Gobierno lo estaba "promocionando". Asimismo, ha puesto el contexto de que su mujer y él vivían años fuera de España. Les convenía, ha detallado, tener esa sociedad para "responder notificaciones" y que se ocupara "profesionalmente" del inmueble.

EFE

"He sido absolutamente escrupuloso cien por cien", "no tengo ninguna investigación de Hacienda y nada que me hayan requerido", ha argumentado el ministro, que ha dicho también que este mecanismo es utilizado en casi todos los países europeos en los que ha vivido. Por ello, lo ha enmarcado dentro del marco ético y ha comentado que no tiene nada que ver con otros casos.

Duque ha revelado que ha hablado con el presidente: "Me ha dicho que me da su apoyo". "No hay consideración ética sobre esto", ha afirmado. Además, ha puesto en cuestión incluso si fue una buena idea: "Me costó un montón de dinero".

En este punto, ha insistido en que querían proteger a sus hijos con esa práctica "por si a mamá le pasaba algo en Turkmenistán o a papá le explotaba el cohete".

Tras escuchar la rueda de prensa, el PP ha exigido una comparecencia "urgente" del ministro en el Congreso de los Diputados. "En caso de que lo haga antes del juez, se llevará su caso a la sesión de control al Gobierno del primer pleno de octubre", ha aseverado fuentes populares a El HuffPost.