La carta viral de Aitana a sus fans sobre sus debilidades

Aitana Ocaña vivió un día repleto de emociones este miércoles. Primero visitó la Academia de Operación Triunfo, donde se emocionó hasta viendo el armario que utilizó en la edición de 2017, y por la noche actuó como artista invitada en la primera gala de esta nueva generación de triunfitos.

Para cerrar el día, compartió a través de Twitter una larga carta que escribió para sus seguidores. "Mañana a lo mejor borro esto, soy así de impulsiva quizás. Abrirte a la gente que te apoya nunca viene de más. Esto es un pupurri de cosas que comparto con vosotros que en su totalidad no tiene mucho sentido, pero lo sin sentido es real muchas veces. Ideas desordenadas, yo", aseguró en la primera entrega de pantallazos de su texto.

Mañana a lo mejor borro esto, soy así de impulsiva quizás. Abrirte a la gente que te apoya nunca viene de más. Esto es un pupurri de cosas que comparto con vosotros que en su totalidad no tiene mucho sentido, pero lo sin sentido es real muchas veces. Ideas desordenadas, yo. pic.twitter.com/K1LS8n4NSi — Aitana (@Aitanax) 27 de septiembre de 2018

Aitana, de 19 años, reflexiona sobre el consejo de que es mejor no mostrar las debilidades, pero señala que ella es "agua" y "transparente". "Sé que la profesión a veces requiere un saber estar dado que, si todo sale bien, en un futuro estaré dando conciertitos y siempre habrá un mal día en el que tendré que sonreír para poder hacer que las personas que me rodean y que vienen a verme sean felices", apunta.

La cantante también aprovecha para explicar por qué intenta hablar menos de su vida privada —¿una referencia quizá a su relación con Cepeda?—: "Es porque no me he acostumbrado todavía a la idea de estar tan expuesta [...] Si guardo cosas para mí es porque a veces necesito saber que hay algo mío, para mí, no por egoísmo sino por mi felicidad y por protegerme solo un poco".

La triunfita también señala que desde que salió de la Academia ha cometido "varios errores" de los que ha ido aprendiendo, pero que cometerá más: "Me encantan los fallos porque es ahí cuando te das cuenta de lo humanos que somos".

Esta es la continuación, si estas despierto y te aburres... lee! (arriba están los números para tener un orden, aunque la carta, si se le puede considerar carta, no sigue ningún orden por si sola jajajaja) pic.twitter.com/ERVeXZkr7A — Aitana (@Aitanax) 27 de septiembre de 2018

"Sólo quiero deciros con esto que no me importa mostrar mis debilidades, que no me importa pedir perdón, que no me importa sentir, que no me importa nada, yo soy feliz aprendiendo y quiero serlo todavía más. Por eso, si en este camino que vas a hacer conmigo pretendes que llegue a una meta ejemplar, te ruego que no sigas", reflexiona en la segunda parte.

"Conclusión: estoy aprendiendo y voy a seguir aprendiendo. Estoy cometiendo muchos fallos que me harán más fuerte para ser la mejor versión de mí misma y no la perfecta", añade.

En cinco horas, cada uno de sus tuits roza los 5.000 me gusta y ha sido compartido cerca de mil veces.