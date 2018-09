La comentada frase de Noemí Galera en el 'chat' de 'OT 2018' sobre el "maricón" de Dolores Delgado

Noemí Galera, directora de la Academia de Operación Triunfo 2018, llamó la atención de los seguidores del programa por una frase que dijo al inicio del Chat, el espacio que sigue a la gala semanal, en el que estuvo acompañada por Ricky Merino, exconcursante de OT 2017.

Vestidos en pijama, Galera y Merino salieron de la sala de ensayo haciendo bromas cuando la responsable de la Academia se percató de que se olvidaba de "las chuches". "Tenemos que coger las chuches", dijo.

Y añadió: "Maricón, que nos dejamos...". "Uy, cuidado, que ahora no se puede decir 'maricón' tampoco, porque ya te ponen en un problema", advirtió Galera al instante, en referencia a la polémica frase de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, llamando "maricón" a su compañero en el Gobierno, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una conversación grabada en 2009 durante una comida con el excomisario José Villarejo.

"Bueno, ten cuidado, no te metas con nadie otra vez", agregó Merino. "Pero si yo no me metí con nadie", respondió la directora de la Academia. Pero Ricky se refería a la polémica que habían mantenido horas antes Malú, que participó en la gala de este miércoles, y Amaia Montero.

"¿Tú no te has enterado de la movida entre dos grandes de España?", preguntó con sorna.

Puedes ver el momento completo a partir del minuto 11:30 pinchando en este enlace.

Una frase, la de Galera, que no pasó desapercibida en redes, generando numerosos comentarios:

