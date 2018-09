La huelga de estudiantes paraliza la Universidad Rey Juan Carlos

Los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid han respondido a la llamada de siete asociaciones de estudiantes, que bajo el nombre de URJC Crítica, han convocado a los 45.000 alumnos a una jornada de huelga este jueves bajo el lema Fuera mafia de la URJC.

Los alumnos asistentes a la huelga exigen la dimisión del rector Javier Ramos y una investigación externa que depure las responsabilidades. La universidad madrileña vive en los últimos meses una situación dramática, tras los escándalos de los másteres que han provocado la dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón y de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, así como afectado al presidente del PP, Pablo Casado, que se ha aferrado al cargo tras la decisión de la Fiscalía de no pedir su imputación.

"Ni pa buitres, ni corruptos, la URJC es nuestra y punto", rezaba un cartel sostenido esta mañana por dos alumnas en la concentración del campus de Vicálvaro, el más concurrido, al contar con 15.500 alumnos, según fuentes de la universidad, y donde se encontraba la sede del Instituto de Derecho Público (IDP), el epicentro de los escándalos.

EFE Concentración de estudiantes del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos, en una concentración este jueves por la mañana.

Fuentes de la URJC han cifrado en 100 alumnos los asistentes a la concentración de Vicálvaro y una veintena en los piquetes. A preguntas de El HuffPost, han asegurado que la huelga se ha desarrollado con normalidad y que el 100% de los profesores han acudido a su puesto de trabajo. Los docentes no estaban convocados.

Mientras se celebraba la huelga, los perfiles oficiales en las redes sociales han difundido una campaña de profesores, alumnos y exalumnos llamada # YoSoyURJC con mensajes de apoyo a la universidad.

A nivel de asistencia de estudiantes se han mostrado más reacios a dar datos, aunque han afirmado que ha habido un 15% menos de alumnos en el turno de mañana y que el mayor impacto se ha dado en los campus de Móstoles y Alcorcón.

Unas cifras muy diferentes a las que las asociaciones convocantes, que aseguran que la convocatoria ha sido un éxito. "La asistencia a clase ha sido mínima, entre un 7% y un 10%, por tanto un 90% del estudiantado ha secundado la huelga", ha asegurado Roberto Ugena, un estudiante que ejerce de portavoz de la asociación Res Pública URJC.

Comienzan los piquetes en los campus. En Fuenlabrada la asistencia a clase es mínima, apenas 200 personas han entrado a las 9h. Se ha bloqueado una de las puertas para concentrar la entrada por el piquete informativo. #HuelgaURJC27Spic.twitter.com/nWJNou7YHw — Res Publica URJC (@ResPublicaURJC) 27 de septiembre de 2018

Roberto estudia tercero de Periodismo en la URJC. "Me parece una vergüenza lo que se está haciendo con esta universidad. Por favorecer a una élite política y económica de este sistema corrupto se está perjudicando al estudiantado, al profesorado y a todas las personas que trabajan en la universidad. No se puede permitir que una persona que ha conseguido su título de forma hornada no encuentre trabajo en el día de mañana", ha lamentado en declaraciones a El HuffPost.

Esta noche NOS HEMOS ENCERRADO y dormiremos en el edificio de Gestión en Fuenlabrada para preparar el día de mañana.



¡Hacia la #HuelgaURJC27S! pic.twitter.com/9w52uhosC1 — Res Publica URJC (@ResPublicaURJC) 26 de septiembre de 2018

Ugena se encerró en el edificio de gestión del campus de Fuenlabrada, ciudad obrera del sur de Madrid con 200.000 habitantes. "Anoche nos encerramos y esta mañana hemos empezado a las ocho de la mañana con el piquete informativo y a las cinco nos hemos dirigido a la concentración".

Cientos de estudiantes nos organizamos para protestar frente a rectorado. ¡La uni no se vende, la uni se defiende! #Huelga27SURJCpic.twitter.com/KPTReX6xE8 — Res Publica URJC (@ResPublicaURJC) 27 de septiembre de 2018

Sergio tiene 20 años, estudia tercero de comunicación audiovisual en Vicálcaro y ha secundado la huelga este jueves. "Estamos hartos de que cada poco tiempo salta un nuevo caso de corrupción con nuestra universidad implicada. A nosotros no se nos regala nada, nos esforzamos mucho cada día", confiesa a El HuffPost.

Los alumnos de su clase decidieron por consenso que ninguno acudiría al centro educativo. "No ha habido clase hoy, porque no ha ido ningún alumno, al menos en mi grupo. Aunque en otros grupos y grados sí han impartido clase", cuenta.

Masiva concentración en Móstoles

A las 18:30 horas se ha iniciado una concentración frente al rectorado de la URJC, situado en el campus de Móstoles. La afluencia de estudiantes ha sido muy significativa, teniendo en cuenta que esta universidad tiene muy poca tradición de movilización cuando se producen protestas educativas, a diferencia de los campus de Somosaguas de la UCM y de Cantoblanco de la UAM. La agencia EFE cifra en más de un millar el número de asistentes.

"Fuera mafia de la universidad" y "¿Dónde está el TFM?, ¿El TFM dónde está?" han sido algunos de los lemas que han coreado los alumnos durante la marcha, cuenta EFE.

Los organizadores de la concentración han explicado por un megáfono que el rector se niega a bajar a hablar con los manifestantes y que solo pueden entrar siete representantes a hablar con él, relata a El HuffPost uno de los asistentes a la concentración. Esto ha caldeado los ánimos de los manifestantes, que llaman "corrupto" y "cobarde" al máximo responsable de la institución educativa.

Pablo Torres Alumnos de la URJC entran al campus de Móstoles para la concentración.

Pablo Torres Concentración de alumnos de la URJC frente al rectorado.

Asociaciones y alumnos han compartido imágenes de la concentración en las redes sociales: